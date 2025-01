Для тех, кто хочет лучше понимать химические процессы, происходящие в мозге, заниматься спортом без травм или перестать беспокоиться о том, что думают или делают другие люди, появились три новые книги.

Теория «Пусть они»: инструмент, меняющий жизнь, о котором не перестают говорить миллионы людей, Мэл Роббинс

(The Let Them Theory: A Life-Changing Tool That Millions of People Can’t Stop Talking About)

Последняя работа феноменально популярного ведущего Мэла Роббинса, у которого 7,1 млн подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ) и 3,2 млн подписчиков на YouTube, — уже стала бестселлером № 1 по версии New York Times.

Он проповедует простую философию: перестаньте пытаться изменить и контролировать других людей или сделать их счастливыми, а сосредоточьтесь на себе и на том, что вы можете контролировать.

«Этот сдвиг изменит все, — пишет Роббинс. — Перестаньте тратить свою энергию. Чем больше вы позволяете другим людям жить своей жизнью, тем лучше становится ваша жизнь. И чем больше вы позволяете людям быть такими, какие они есть, или чувствовать то, что они чувствуют, или думать то, что они думают, тем лучше будут ваши отношения».

Эффект ДОЗЫ: оптимизируйте свой мозг и тело, повышая уровень дофамина, окситоцина, серотонина и эндорфинов, Ти Джей Пауэр

(The DOSE Effect: Optimize Your Brain and Body By Boosting Your Dopamine, Oxytocin, Serotonin, and Endorphins)

Лучшее понимание того, что делают четыре ключевых химических вещества мозга и что приводит к их повышению и понижению, может помочь внести существенные позитивные изменения в жизнь и повседневные привычки, утверждает Пауэр. «Вам нужно начать прислушиваться, — пишет нейробиолог. — Прислушиваться к тому, как ваше ежедневное поведение заставляет ваш мозг и тело чувствовать себя».

Книга полна действенных советов по повышению уровня различных химических веществ. Можно увеличить уровень дофамина, просто отложив телефон и открыв настоящую книгу.

Автор советует сосредоточиться на повышении уровня окситоцина с помощью физических прикосновений, времяпровождения на природе и времени без телефона. Больше спите, ешьте белок и получайте солнечный свет, чтобы повысить уровень серотонина. Научитесь активировать эндорфины с помощью упражнений, сауны или музыки.

Рожденный ходить: нарушенные обещания бегового бума, Марк Сиссон и Брэд Кернс

(Born to Walk: The Broken Promises of the Running Boom)

За последние десятилетия все, от Опры Уинфри и Памелы Андерсон до того парня с работы, которого вы знаете, бегали марафоны.

Бестселлер 2011 года «Рожденные бегать: скрытое племя, суператлеты и величайшая гонка, которую мир никогда не видел» способствовал развитию этой одержимости, рассматривая, как человеческое тело предположительно приспособлено к бегу на длинные дистанции.

Однако Сиссон, бывший марафонец и основатель популярной сети здорового питания Primal Kitchen, утверждает, что подавляющее большинство людей на самом деле не созданы для того, чтобы преодолевать 40 миль в неделю, и были бы «более подтянутыми, стройными, здоровыми и счастливыми», если бы больше ходили пешком и меньше бегали.

Он пишет, что умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, на самом деле более эффективны для сжигания жира, чем интенсивная деятельность, и предлагает идеи, как увеличить количество шагов.

Миллиардер Билл Гейтс, который сам является большим любителем чтения, представил новый список книг, которые он советует прочитать в новогодние праздники. В своем блоге он сообщил, что их общая тема заключается в «обретении смысла в окружающем мире».