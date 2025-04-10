Рост стоимости жизни, сокращение количества вакансий и высокая конкуренция побуждают людей переосмыслить свой карьерный путь. Но независимо от того, почему человек ищет более выгодные условия, его внезапное решение сменить работу связано с финансовым риском.

«Не импровизируйте, — говорит Вики Салеми, эксперт по карьере сервиса по подбору работу Monster.com. — Если вы находитесь в токсичной рабочей среде, у вас может возникнуть соблазн сказать, я ухожу сегодня. Но с точки зрения личных финансов невыгодно спонтанно менять карьеру».

По ее словам, человек может остаться без работы на более длительный срок, чем планировал, влезть в долги или быть вынужденным согласиться на низкооплачиваемую должность. Кроме того, могут потребоваться личные средства для приобретения навыков, необходимых для новой карьеры. Салеми отмечает, что отсутствие четкого плана может привести к эмоциональному и финансовому стрессу.

Вот три важных финансовых шага от эксперта, которые следует сделать, прежде чем решиться на смену работы.

1. Рассчитайте общую сумму расходов.

Прежде чем менять карьеру, необходимо выяснить, какой именно доход потребуется для покрытия расходов, говорит Салеми.

Она советует заранее продумать, как могут измениться расходы в ближайшем будущем: например, планируется ли переезд, появление питомца или вступление в брак? Помимо оценки средней зарплаты на желаемой должности важно понимать, как обычно происходит рост зарплаты в этой сфере и часто ли предоставляются бонусы или другие льготы.

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Получив эти цифры, сопоставьте их со своей жизнью и убедитесь, что выбранная вами карьера подходит именно вам. «Зарплата — это самое главное, но не единственное», — говорит Салеми.

2. Сократите расходы до того, как изменится зарплата.

Смена карьеры может означать разрыв в доходе или более низкую зарплату, особенно поначалу. Возможно, уйдет больше времени на поиск работы или придется начать с должности младшего специалиста. Вот почему так важно заранее понять и скорректировать свои привычки в отношении расходов и сбережений.

«Составьте бюджет, чтобы понимать свои финансовые возможности и гибкость», — говорит Дэвид Хаас, сертифицированный финансовый консультант и основатель консалтинговой фирмы Cereus Financial Advisors во Франклин-Лейкс, штат Нью-Джерси, США.

Хаас утверждает, что человеку, у которого нет сбережений и который не может сократить расходы, возможно, придется принять меры для поиска дополнительных средств, пока он строит карьеру.

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Это может означать временную работу, например фриланс или подработку, говорит он. Но если таковой нет, Хаас рекомендует «платить себе зарплату» из своих сбережений, если это возможно. Так можно предотвратить перерасход средств, «сохраняя нормальную жизнь и создавая иллюзию того, что у вас нет кучи лишних денег», — говорит он.

3. Создайте резервный фонд перед увольнением.

Эксперты сходятся во мнении, что наличие финансовой подушки крайне важно. Это означает, что необходимо начать копить средства на проживание за три-шесть месяцев до того, как человек сменит работу.

«Перед сменой карьеры крайне важно создать краткосрочный резервный фонд», — говорит Грег Гюнтер, дипломированный консультант по пенсионному планированию и соучредитель GRANTvest Financial Group.

Чрезвычайные финансовые ситуации — это не только сломанная техника или неожиданные счета за лечение. Если человек чувствует себя несчастным на своей нынешней работе и ему нужна передышка, чтобы кардинально изменить свою карьеру или повысить ее уровень, резервный фонд может помочь плавно провести этот переход.

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Если человек оказался без работы и не имеет сбережений на экстренный случай, Гюнтер рекомендует избегать долгов с высокими процентами и обратиться за помощью к финансовому специалисту, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

По его словам, реструктурировав свой бюджет, используя сочетание сбережений на случай чрезвычайной ситуации и пособий по безработице, а также найдя работу по контракту, можно успешно перейти к новой карьере, не жертвуя долгосрочными финансовыми целями.

«Изменения в карьере сопряжены с риском, — говорит Гюнтер. — Стратегическое планирование может создать финансовую стабильность и прочную основу для будущего».