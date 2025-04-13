Люди с нарциссическими чертами характера часто имеют завышенное представление о собственных талантах, достижениях и значимости в мире. Они чувствительны к критике и не способны сопереживать или ценить других. Психолог Кортни С. Уоррен назвала семь фраз, по которым можно понять, что вы говорите с нарциссом.

По словам сертифицированного психолога и автора книги «Отпустить бывшего» Кортни С. Уоррен, во время общения с нарциссами люди могут почувствовать себя отвергнутыми, раскритикованными или невидимыми.

Она назвала семь фраз, которые можно услышать от людей с ярко выраженным нарциссизмом:

1. «Тебе повезло, что меня это вообще волнует»

Нарциссы убеждены, что они особенные и лучше, чем все остальные. Они считают, что другие люди должны быть благодарны за то, что находятся в их окружении.

Похожие фразы:

«Ты меня не достоин».

«Ты должен радоваться, что я не избавился от тебя».

2. «Ты такой жалкий»

Многие нарциссы хронически разочарованы другими. В ответ они могут унижать этих людей резкими, обидными и подлыми оскорблениями.

Похожие фразы:

«Ты неудачник».

«Ну и кому ты еще нужен».

3. «Я тебе нужен»

Нарциссы часто прибегают к манипулятивным приемам, таким как угрозы или запугивание, чтобы удерживать людей в отношениях, поскольку они чувствуют себя безопаснее, сохраняя контроль, а не разделяя власть.

Похожие фразы:

«Будь осторожен, а то рискуешь потерять меня».

«Если ты помешаешь мне, я тебя уничтожу, никто не захочет связываться с тобой».

4. «Ты ошибаешься, если так думаешь»

Людям с нарциссическими чертами трудно сопереживать другим. В результате они редко видят другого человека в отношениях как независимую личность со своими мыслями, чувствами и опытом.

Похожие фразы:

«А о моих чувствах ты подумал?».

«Ведь я же прав».

5. «Все вокруг — идиоты»

Нарциссы испытывают сильное желание чувствовать себя выше других. Они склонны делать негативные замечания о друзьях, семье или даже незнакомых знакомых людях, чтобы выставить себя как часть отдельного, особого типа личности.

Похожие фразы:

«Твой друг — отстой. Зачем ты с ним тусуешься?»

«Мне не о чем с ними говорить».

6. «Мои переживания — твоя вина»

Когда нарцисс расстроен, он будет обвинять других в своих чувствах вместо того, чтобы признать свою роль в ситуации. Он будет жаловаться на то, как несправедливы другие люди.

Похожие фразы:

«Что было сложного просто сделать так, как я просил».

«Я бы не кричал, если бы ты меня так не разозлил!»

7. «У меня нет на это времени»

Люди с нарциссическими наклонностями хорошо умеют возводить стены — обрывать общение, чтобы показать, как они расстроены.

Похожие фразы:

«Я в порядке. О чем ты вообще говоришь?»

Лучший способ ответить нарциссу — не реагировать вообще. Уоррен рекомендует сделать паузу, но не уходить от разговора полностью. «Не кричите и не занимайте оборонительную позицию», — советует она.

После глубокого вдоха можно сказать: «Мне нужно подумать об этом, прежде чем я отвечу, поэтому мне понадобится минута». Это, по словам психолога, даст время собраться с мыслями и обратить внимание на свои эмоции. Также этот прием позволит не сказать того, о чем можно пожалеть позже.

Затем следует установить четкие границы. Вот несколько примеров:

«Я вас понял, но я с вами не согласен».

«Спасибо, что поделились своей точкой зрения. Когда вы будете готовы выслушать мою, я смогу ею поделиться».

«Похоже, что сейчас у тебя много эмоций. Я здесь, чтобы выслушать, если хочешь. Но если ты меня унизишь или намеренно попытаешься меня обидеть, я уйду, потому что мне не нравится, когда меня обзывают».

«Я хочу, чтобы вы знали, что я вас вижу и слышу вашу точку зрения. У меня просто другая, и меня это устраивает».

«Хотя нарцисс может продолжать общаться вредоносными способами, его слова не будут иметь над вами власти, пока вы сами этого не позволите», — заключает Уоррен.

Читать также Как понять, нарцисс человек или нет по двум признакам

Эми Брунелл, профессор психологии в Университете штата Огайо, утверждает, что иметь дело с нарциссами в личной жизни может быть непросто. Она советует выявлять нарциссические черты на ранних стадиях отношений и избегать таких людей. И хотя вначале они могут казаться обаятельными, существуют тревожные сигналы, которые не стоит игнорировать.