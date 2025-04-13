Люди с нарциссическими чертами характера часто имеют завышенное представление о собственных талантах, достижениях и значимости в мире. Они чувствительны к критике и не способны сопереживать или ценить других. Психолог Кортни С. Уоррен назвала семь фраз, по которым можно понять, что вы говорите с нарциссом.
По словам сертифицированного психолога и автора книги «Отпустить бывшего» Кортни С. Уоррен, во время общения с нарциссами люди могут почувствовать себя отвергнутыми, раскритикованными или невидимыми.
Она назвала семь фраз, которые можно услышать от людей с ярко выраженным нарциссизмом:
1. «Тебе повезло, что меня это вообще волнует»
Нарциссы убеждены, что они особенные и лучше, чем все остальные. Они считают, что другие люди должны быть благодарны за то, что находятся в их окружении.
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2. «Ты такой жалкий»
Многие нарциссы хронически разочарованы другими. В ответ они могут унижать этих людей резкими, обидными и подлыми оскорблениями.
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3. «Я тебе нужен»
Нарциссы часто прибегают к манипулятивным приемам, таким как угрозы или запугивание, чтобы удерживать людей в отношениях, поскольку они чувствуют себя безопаснее, сохраняя контроль, а не разделяя власть.
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4. «Ты ошибаешься, если так думаешь»
Людям с нарциссическими чертами трудно сопереживать другим. В результате они редко видят другого человека в отношениях как независимую личность со своими мыслями, чувствами и опытом.
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5. «Все вокруг — идиоты»
Нарциссы испытывают сильное желание чувствовать себя выше других. Они склонны делать негативные замечания о друзьях, семье или даже незнакомых знакомых людях, чтобы выставить себя как часть отдельного, особого типа личности.
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6. «Мои переживания — твоя вина»
Когда нарцисс расстроен, он будет обвинять других в своих чувствах вместо того, чтобы признать свою роль в ситуации. Он будет жаловаться на то, как несправедливы другие люди.
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7. «У меня нет на это времени»
Люди с нарциссическими наклонностями хорошо умеют возводить стены — обрывать общение, чтобы показать, как они расстроены.
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Лучший способ ответить нарциссу — не реагировать вообще. Уоррен рекомендует сделать паузу, но не уходить от разговора полностью. «Не кричите и не занимайте оборонительную позицию», — советует она.
После глубокого вдоха можно сказать: «Мне нужно подумать об этом, прежде чем я отвечу, поэтому мне понадобится минута». Это, по словам психолога, даст время собраться с мыслями и обратить внимание на свои эмоции. Также этот прием позволит не сказать того, о чем можно пожалеть позже.
Затем следует установить четкие границы. Вот несколько примеров:
«Хотя нарцисс может продолжать общаться вредоносными способами, его слова не будут иметь над вами власти, пока вы сами этого не позволите», — заключает Уоррен.
Эми Брунелл, профессор психологии в Университете штата Огайо, утверждает, что иметь дело с нарциссами в личной жизни может быть непросто. Она советует выявлять нарциссические черты на ранних стадиях отношений и избегать таких людей. И хотя вначале они могут казаться обаятельными, существуют тревожные сигналы, которые не стоит игнорировать.