С 1 сентября в России вступит в силу закон, согласно которому компании смогут привлекать к работе подростков на время каникул. Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди 1,6 тыс. родителей, чьим детям от семи до 16 лет, и выяснили, с какого возраста, по их мнению, стоит начинать работать. Оказалось, 78% россиян считают приемлемым трудоустройство детей до 18 лет.

По словам первого заместителя председателя Комитета по молодежной политике Михаила Киселева, подростки и их родители неоднократно обращались к нему с просьбой рассмотреть возможность работы несовершеннолетних, чтобы работодатели могли привлекать к работе детей в возрасте 14–18 лет во время каникул. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Опрос показал, что многие родители (39%) считают, что начать работать можно в 14–15 лет. По мнению 26%, для трудоустройства больше подходит возраст 16–17 лет. Кроме того, 9% допускают возможность подработок с 12–13 лет, а 4% — до 12 лет.

Стоит отметить, что количество россиян, считающих возможным трудоустройство до 18 лет, выросло на 7% относительно 2023 года.

Еще 12% респондентов выразили мнение, что начинать работать можно только с 18 лет. 7% опрошенных родителей считают, что трудоустройство возможно только после получения профессии.

Фото: Yosep Surahman, Unsplash Читать также Иностранные специалисты начали проявлять интерес к работе в России

Киселев также отметил, что за последний год работодатели чаще стали брать на работу подростков. Он считает, что это связано с дефицитом кадров во многих отраслях. В то же время сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование, которое показало, что лишь 16% организаций готовы принимать на работу молодых людей.

Компании, которые не готовы трудоустраивать подростков, пояснили, что у них нет подходящих условий работы для молодых сотрудников (63%) или они не имеют подходящих вакансий и задач (56%). По 30% работодателей не хотят брать на себя юридические риски и разбираться со сложным оформлением документов при таком трудоустройстве.

Среди тех, кто нанимает подростков, 17% сообщили, что чаще всего молодые сотрудники становятся курьерами или работают в розничной торговле, 16% приглашают на административную работу, столько же — на должности бариста и продавцов-консультантов.

Фото: Linkedin Sales Solutions, Unsplash Читать также 6 навыков, на которые смотрят работодатели при найме на работу

Согласно данным hh.ru, российские работодатели предлагают несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. По сравнению с январем 2024 года средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тыс. руб. В пересчете на сокращенный график заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тыс. руб. в месяц.