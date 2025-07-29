Для большинства россиян работа — в первую очередь способ зарабатывать: об этом заявили 76% участников опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом треть респондентов находят в ней и другие смыслы, например возможность самореализации, развития и занятия любимым делом. Однако на фоне ценностей трудовой жизни проявляется другая сторона — стресс. Большинство сотрудников справляются с ним в одиночку, и работодатели, как правило, не помогают, выяснили Русская школа управления и сервис «Зарплата.ру».

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Исследование hh.ru, охватившее 4,2 тыс. респондентов в июне 2025 года, показало, какие другие смыслы находят в профессиональной деятельности россияне.

Значительная часть опрошенных видит в работе возможность самореализации (34%), профессионального роста (33%) или занятия любимым делом (31%).

Каждый третий ценит приобретаемый опыт, тогда как карьерные перспективы важны для 18% работников. Такие аспекты как независимость, социальное взаимодействие, признание и чувство долга упоминались значительно реже.

Абсолютное большинство респондентов (более 99%) не считают работу бессмысленной. В дополнительных комментариях некоторые участники исследования отмечали, что профессиональная деятельность помогает решать жизненные задачи, представляет собой обмен времени и навыков на деньги или просто доставляет удовольствие.

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Женщины чаще мужчин связывают профессиональную деятельность с самореализацией (37% против 30%) и независимостью (19% против 11%). Мужчины же несколько чаще акцентируют внимание на карьерном росте (21% против 16%) и профессиональном опыте (33% против 29%).

Молодые специалисты 18−24 лет наиболее ценят приобретение опыта (39%), возможности для саморазвития (36%) и самореализации (34%). У поколения до 34 лет на первый план выходит самореализация (40%). Среди работников 35−44 лет выше значимость занятия любимым делом (33%). Затем карьера остается важной лишь для 8% респондентов.

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Параллельное исследование «Зарплаты.ру» и РШУ выявило тревожную тенденцию: 34% сотрудников предпочитают скрывать рабочий стресс.

Лишь 8% обсуждают эти проблемы с руководством, тогда как 22% делятся переживаниями с коллегами. Наиболее распространенной практикой (36% случаев) стало обсуждение рабочих стрессов в неформальной обстановке — с семьей и друзьями.

Данные свидетельствуют о низкой эффективности программ поддержки персонала. Только в 10% компаний существуют инициативы по поддержке ментального здоровья сотрудников, причем воспользовались ими лишь 4% работников. В подавляющем большинстве организаций (89%) вопросы психологического состояния персонала не включаются в повестку обсуждений с руководством или HR-специалистами.

Среди наиболее действенных антистрессовых мер сотрудники выделяют материальную компенсацию за переработки (72%), возможность психологических консультаций за счет компании (50%) и введение разгрузочных дней без рабочих контактов (40%).

Менее эффективными признаны символические инициативы: корпоративные подарки (54% считают их неэффективными), различные челленджи (51%) и тимбилдинговые мероприятия в нерабочее время (45%).