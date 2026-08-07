Adidas полтора года собирал масштабную рекламу к ЧМ-2026 с невероятным кастом из Тимоти Шаламе, Лионеля Месси, Джуда Беллингемом и других звезд, чтобы сделать сентиментальный ролик о том, в чего начинается футбол. В пятиминутном видео звезды мирового спорта собираются на уличный матч против команды, которая не проигрывала 30 лет.

Jason Mavrommatis, Unsplash

В начале ролика Тимоти Шаламе по телефону уверяет собеседника, что отлично разбирается в футболе, а затем просит передать Лео, что «сегодня все закончится». Лишь в финале становится понятно, что речь идет о Лионеле Месси и Bad Bunny, настоящее имя которого — Бенито Мартинес.

В рекламе к чемпионату мира 2026 года также снялись Джуд Беллингем, Ламин Ямаль и Тринити Родман. А благодаря визуальным эффектам в ней появились молодые версии Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана и Алессандро Дель Пьеро. Внимательные зрители могут заметить и короткие появления Усмана Дембеле, Рафиньи, Педри, Флориана Виртца и Сантьяго Хименеса. Этот каст позволил привлечь внимание разных аудиторий, собрав вокруг одной кампании несколько культурных сообществ.

По сюжету Шаламе играет нервного суперфаната и менеджера, который собирает команду мечты для уличного матча 3×3. Его задача — прервать победную серию трех местных игроков: Рути, Айзека и Клайва. По легенде, они не проигрывали на своей площадке больше 30 лет и за это время успели победить даже Бекхэма, Дель Пьеро и Зидана.

Пока Шаламе ждет своих игроков в старой потрепанной машине, он раздраженно постукивает по рулю. Родман и Беллингем уже приехали, но Ямаль задерживается. При этом герой Шаламе разговаривает с мировыми звездами совсем не так, как обычно разговаривают с их поклонниками: он постоянно раздражается, торопит их и требует результата.

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Ролик стилизован под городскую футбольную легенду — историю о неизвестной команде, которая якобы могла обыграть лучших футболистов мира. Шаламе выступает в роли ненадежного рассказчика и с полной серьезностью пересказывает невероятно преувеличенную историю местных игроков.

«Мы не хотели делать ролик о том, какие они замечательные. Мы хотели рассказать о группе ребят, которые играют на заднем дворе и не проигрывали уже 30 лет», — рассказал The Drum Джей Ди Юренткуфф, главный креативный директор Lola USA.

Двор стал центральным элементом кампании Adidas You Got This. По словам Юренткуффа, современные дети слишком рано начинают сталкиваться с давлением — со стороны родителей, тренеров, социальных сетей и соревнований. В результате спорт для многих перестает быть развлечением.

В рекламе двор — буквально «участок бетона между многоквартирными домами», как говорит Шаламе, — становится местом, где нет давления и строгих правил. Ирония в том, что Adidas решил рассказать об этом с помощью целой команды мировых суперзвезд.

В фильме много пасхалок для футбольных фанатов. Например, в одной из сцен появляется мяч, похожий на тот, который использовался на чемпионате мира 1994 года в США. Другие мячи разных эпох можно заметить на протяжении всего ролика. Есть и отсылки к знаменитым рекламным кампаниям Adidas 1990-х годов.

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Одна из главных деталей — появление молодого Дэвида Бекхэма. Зритель видит футболиста с разными прическами, которые соответствуют разным периодам его карьеры: с короткой стрижкой, светлыми волосами и ирокезом. Эти сцены создали с помощью визуальных эффектов в Untold Studios.

Сам Бекхэм в съемках этих эпизодов не участвовал. Он контролировал процесс и утверждал результат, но на площадке его не было. Создатели признаются, что добиться реалистичного эффекта помогло «немного волшебства» — и много работы специалистов по визуальным эффектам.

Режиссером ролика стал Марк Моллой, известный в том числе по серии рекламных фильмов Apple Underdogs. Съемки проходили в Мадриде, Барселоне и Майами. Месси и Bad Bunny снимались отдельно в Майами, поскольку собрать всех участников проекта в одном месте было практически невозможно.

Всего работа над Backyard Legends заняла больше 20 месяцев до самого ЧМ — такой горизонт позволил заранее собрать нужных людей, согласовать права и расписание звезд, производство, постпродакшн и медиаплан. Создатели также отправлялись в Германию, чтобы изучить архив Adidas в Херцогенаурах. Там команда увидела исторические футболки, бутсы, мячи и форму сборной США с чемпионата мира 1994 года — некоторые из этих деталей позже попали в фильм.

Шаламе при этом оказался не просто приглашенной звездой. По словам Юренткуффа, актер был первым кандидатом на роль фаната-менеджера и активно участвовал в создании своего персонажа. В одной из сцен он даже импровизировал на французском и английском, рассказывая о Зидане.

Фильм заканчивается неожиданно. Когда матч вот-вот должен начаться, Клайв кричит: «Тетушка!» — и камера переносится в квартиру, где женщина в тапочках спокойно сидит в кресле среди футбольных мячей. Она берет один из них и просто выбивает его в окно. Только после этого становится понятно, откуда на протяжении всей рекламы буквально падают с неба мячи.

А сам матч зрителям так и не показывают. Вместо развязки появляется слоган Adidas: You Got This — «У тебя все получится». Родман, Ямаль и Беллингем таким образом как будто принимают эстафету у Бекхэма, Зидана и Дель Пьеро — звезд, которые участвовали в культовых футбольных рекламах Adidas прошлых лет.

Реклама получила широкий отклик в соцсетях. В Instagram* она стала самым популярным постом Adidas за всю историю, а сам проект привлек внимание не только к бренду, но и к недавно созданному агентству Lola USA. Главным героем видео стал не бренд, а сам футбол, причем еще уровня двора, и то, как он перерастает в мировое событие.

Создатели говорят, что цель ролика была в том, чтобы напомнить, почему люди вообще начинают играть в футбол. Не ради рейтингов, тренеров или давления со стороны окружающих, а просто ради игры с друзьями.

*Instagram — принадлежит Meta, которая признана экстремистской Минюстом России и запрещена

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