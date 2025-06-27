Администрация президента США Дональда Трампа готовит комплекс исполнительных мер для ускоренного развития искусственного интеллекта в условиях технологической гонки с Китаем. Согласно данным четырех информированных источников Reuters, планируется пакет указов, направленных на решение ключевых инфраструктурных ограничений, сдерживающих рост ИИ-индустрии в США.

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Основное внимание уделяется энергетическому обеспечению стремительно развивающейся отрасли. В ближайшие годы ожидается взрывной рост потребления электроэнергии: по прогнозам консалтинговой компании Grid Strategies, с 2024 по 2029 год спрос на электроэнергию в США увеличится в пять раз быстрее, чем предполагалось еще в 2022 году.

Эксперты Deloitte предупреждают, что к 2035 году энергопотребление дата-центров для ИИ может возрасти более чем в 30 раз.

Для преодоления инфраструктурных ограничений Белый дом рассматривает несколько стратегических решений. В числе приоритетных мер — ускорение процедур подключения новых энергогенерирующих объектов к электросетям, что в настоящее время является серьезным препятствием из-за длительных экологических экспертиз.

Также прорабатывается вопрос о выделении федеральных земель, находящихся в ведении Министерства обороны и Министерства внутренних дел, под строительство масштабных дата-центров.

Особое внимание уделяется реформе разрешительных процедур. Один из рассматриваемых вариантов предполагает введение единого национального разрешения в рамках закона о чистой воде, что позволит избежать длительных согласований в каждом штате в отдельности.

Эти меры призваны устранить бюрократические барьеры, которые пока существенно замедляют развитие критически важной для национальной безопасности отрасли.

Параллельно администрация готовит масштабную информационную кампанию. Планируется, что 23 июля будет обнародован всеобъемлющий план действий в сфере ИИ, над которым работает межведомственная группа при участии Совета национальной безопасности.

Этот документ должен заложить основы для превращения США в мировую столицу искусственного интеллекта. В Белом доме рассматривают возможность объявить 23 июля «Днем действий в сфере ИИ», чтобы привлечь максимальное внимание общественности к этим инициативам.

Технологическая гонка с Китаем остается ключевым приоритетом администрации Трампа. В январе 2025 года президент провел встречу с ведущими ИИ-компаниями, включая OpenAI, SoftBank и Oracle, в ходе которой был представлен амбициозный проект Stargate стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Этот проект предусматривает создание масштабной сети дата-центров и более 100 тыс. новых рабочих мест в США. Недавнее заявление Amazon о намерении инвестировать $20 млрд в строительство дата-центров в Пенсильвании подтверждает актуальность этих инициатив.

15 июля в Пенсильвании запланировано ключевое мероприятие, на котором Дональд Трамп выступит с речью, посвященной взаимосвязи развития искусственного интеллекта и энергетической инфраструктуры. Это выступление станет важным этапом в разъяснении стратегических целей администрации в технологической гонке с Китаем, которая рассматривается как важнейший фактор обеспечения экономического и военного превосходства США в долгосрочной перспективе.