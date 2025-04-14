Эксперты «РИА Новости» проанализировали динамику потребительского спроса в регионах России в 2024 году. На нем отразился рост ключевых макропоказателей экономики. Кроме того, позитивная динамика обусловлена быстрым ростом зарплат и высокой кредитной активностью. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

По оценкам экспертов, в 2024 году потребительский спрос в России увеличился на 6,4%. Годом ранее этот показатель составлял 6,2%. Из 85 исследуемых регионов, лишь один показал снижение потребительского спроса, а в 84 он вырос относительно прошлого года.

Основной прирост был обеспечен розничной торговлей (+7,2% за год) и сектором общественного питания (+9%). Однако вес общепита в суммарных потребительских расходах составляет лишь 4,5%, тогда как у розничной торговли — 73%.

По данным экспертов, наиболее заметно в 2024 году потребительский спрос увеличился в Адыгее — на 20,7%. Также значительный рост наблюдался в Карачаево-Черкесии (+11,7%), Башкирии (+11,2%), в Челябинской (+10,8%) и Тульской (+10,4%) областях.

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Кроме того, в десятке лидеров по динамике потребительского спроса в 2024 году оказались Новосибирская и Томская области, Чувашия, Еврейская автономная область и Ростовская область.

Аналитики отметили, что в Адыгее, Тульской и Челябинской областях наиболее значительно выросли обороты розничной торговли, а в Карачаево-Черкесии и Башкирии заметный рост наблюдался в сфере общественного питания.

Отрицательная динамика зафиксирована только в Севастополе. Самое сильное снижение здесь произошло в секторе общественного питания, оборот которого уменьшился более чем в два раза. Негативную динамику показала и розничная торговля — 4,3%.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе потребительский спрос вырос менее чем на 1%.

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Исследование показало, что в 2024 году средние ежемесячные потребительские расходы в России на душу населения составляли 43,5 тыс. руб., что выше показателя 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тыс. руб., на оплату услуг 9,8 тыс. руб., а на питание в общественных местах — 2 тыс. руб.

В регионах-лидерах среднемесячные расходы в денежном выражении значительно выше средних по стране. В среднем, житель Москвы в месяц тратит 77,5 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 60,7 тыс. руб., Краснодарского края – 59,7 тыс. руб. В целом в 19 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.