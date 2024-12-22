По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, инициатива, которая может обязать магазины ставить «социальные полки» с бесплатными продуктами для нуждающихся (фудшеринг), является излишней и сложно реализуемой, сообщает «Газета.Ru».

«Идея сохранения и передачи продуктов людям, которые не могут себе позволить покупку, звучит правильно и способствует не только борьбе с социальной напряженностью, но и решению экологических вызовов. Крупные торговые сети уже несколько лет реализуют программы по передаче непроданных, но пригодных к употреблению товаров на благотворительность. Однако такие программы — это частные инициативы отдельных компаний. Возможность оказывать социальную поддержку не должна быть обязательным требованием для бизнеса», — сказал Караваев.

По его словам, большинство российских магазинов не смогут организовать полки с бесплатными продуктами и регулярно их пополнять.

«Инициатива сделать фудшеринг обязательным для всех участников рынка представляется не только избыточной, но и сложно реализуемой по множеству причин. Прогнозировать количество или долю товаров с «истекающим» сроком годности в различных магазинах невозможно, поэтому обязать продавцов размещать их на “социальных полках” нельзя», — заявил председатель АКОРТ.

«Также нет возможности настроить автоматизированные бизнес-процессы контроля продажи товаров именно с истекающим сроком годности по всем необходимым категориям продуктов. Кроме того, в небольших магазинах физически невозможно организовать отдельные полки для таких программ, а многие группы товаров требуют раздельного и специального размещения в связи с соблюдением температурного режима или иных требований к хранению», — добавил он.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать владельцев магазинов бесплатно раздавать продукты нуждающимся.

Миронов отметил, что на сегодняшний день многие магазины занимаются фудшерингом, но не так масштабно, как могли бы. Проблема в том, что компании должны платить НДС, когда отдают продукты на благотворительность. Инициатива же предполагает введение налоговых льгот для участников проекта «Социальная полка».

Ранее стало известно, что новогодний стол обойдется россиянам на 11,4% дороже. При этом в 2023 году рост составил примерно 9%. Для расчета использовались текущие розничные цены на ингредиенты для салатов, бутерброды с красной рыбой и сливочным маслом, курицу, сыр и сырокопченую колбасу, мандарины, шампанское и соки, а также шоколадные конфеты.