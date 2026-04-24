Девелопер «Самолет» завершил 2025 год со скорректированным убытком в 2,3 млрд руб. Основной причиной стало списание инвестиций в жилой комплекс «Квартал Марьино» на 4,7 млрд руб., следует из сообщения компании. Без учета этих расходов скорректированная чистая прибыль застройщика составила бы 2,5 млрд руб.

Потери связаны с национализацией проекта. В конце 2025 года ЖК «Квартал Марьино» был изъят в пользу государства по иску Генпрокуратуры. «Самолету» принадлежало 51% проекта, еще 49% — латвийскому банку Rietumu Banka. Финансовый директор Нина Голубничая ранее заявляла, что компания не ожидала рисков для своей доли, поскольку девелопер полностью российский.

Однако суд постановил изъять все 100% проекта. При этом обязательства перед дольщиками сохранились за «Самолетом», а сама компания осталась поручителем по проекту на 13,2 млрд руб. Об этом глава группы Анна Акиньшина сообщала в письме правительству, направленном в рамках обсуждения господдержки.

Несмотря на убыток, операционные показатели компании выросли. Выручка по итогам 2025 года увеличилась на 8%, до 366,8 млрд руб. Валовая прибыль прибавила 19% и достигла 131 млрд руб. EBITDA выросла на 24%, до 103,3 млрд руб., а скорректированный показатель — на 15%, до 125 млрд руб.

Чистый корпоративный долг сократился до 112,2 млрд руб. Соотношение долга к EBITDA снизилось до 0,9x на конец 2025 года. Показатель чистый долг за вычетом проектного долга и средств на счетах эскроу к скорректированной EBITDA составил 2,98х.

Рынок отреагировал ростом котировок. На торгах Мосбиржи 24 апреля акции «Самолета» росли 3,2% и достигали 678,8 руб. К 11:51 мск рост замедлился до 2,4%.

Аналитики БКС отметили, что результаты оказались лучше ожиданий. В «Цифра брокер» указали на сильную операционную динамику и заметное повышение эффективности бизнеса. В то же время «Вектор Капитал» обратил внимание на слабое покрытие процентных платежей, быстрый рост долга и высокий процент ввода жилья с переносом сроков. Аналитики заявили, что не ждут немедленного кризиса, однако не видят привлекательности ни в облигациях, ни в акциях «Самолета».

В феврале 2026 года компания просила у правительства меры поддержки — в виде льготного займа или другого стабилизационного инструмента на 50 млрд руб. сроком до трех лет. Голубничая уточняла, что речь шла о субсидировании процентной ставки, а не о прямом финансировании. В поддержке застройщику отказали: межведомственная комиссия сочла компанию устойчивой, а Минфин заявил об отсутствии у нее критических проблем.

