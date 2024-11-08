Amazon ведет переговоры об инвестировании нескольких миллиардов в Anthropic, что станет ее первым финансовым вложением в компанию после сделки стоимостью $4 млрд, заключенной в прошлом году. Компания хочет, чтобы для обучения своего ИИ Anthropic использовала Amazon Web Services, сообщает The Information.

В прошлом году Amazon выделила $1,25 млрд первоначальных инвестиций в Anthropic. Позже объем финансирования был увеличен до $4 млрд. Несмотря на то, что компания в основном пользуется услугами Nvidia, такие инвестиции конкурента «слишком хороши», чтобы от них отказаться.

В начале года Anthropic прогнозировала, что в 2024 году она потратит более $2,7 млрд на обучение и масштабирование своих ИИ-продуктов. В течение нескольких месяцев она обсуждала возможность нового финансирования при оценке в $40 млрд. На сегодняшний день компания привлекла $9,7 млрд — почти половину суммы инвестиций OpenAI, составивших $21,9 млрд.

В сентябре сообщалось, что обновленная версия Alexa от Amazon, будет работать преимущественно на основе моделей искусственного интеллекта Claude от Anthropic, а не на собственном ИИ. Компания обратилась именно к Claude, так как он показал себя лучше, чем ее собственные модели.

Ранее сообщалось, что Anthropic объявила о достижении важной вехи для компании в развитии искусственного интеллекта. Теперь ИИ-агенты могут использовать компьютер для выполнения сложных задач так же, как это сделал бы человек.