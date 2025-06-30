Исследователи из Университета Дьюка разрабатывают технологию, которая может сделать персональных роботов доступными для каждого. Их идея заключается в автоматизации процесса проектирования и создания роботов с помощью обычного 3D-принтера стоимостью около $300. Это позволит быстро и дешево получать роботов для выполнения конкретных бытовых задач.

Разработка даже простого робота — это длительный и дорогостоящий процесс, требующий усилий команды инженеров. Команда под руководством профессора Боюаня Чена предлагает решение: систему, которая автоматически проектирует робота под нужды пользователя. Человеку достаточно будет указать задачу и примерный бюджет.

Технология использует программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое генерирует чертежи деталей робота. Затем эти детали можно распечатать на 3D-принтере и собрать в готовую конструкцию примерно за час. Такой подход исследователи называют «демократизацией робототехники», так как он устраняет необходимость в глубоких инженерных знаниях для создания робота.

Будущие роботы, по мнению команды, не обязательно будут похожи на людей. Их форма будет зависеть от задачи. Например, для передвижения по сложной местности, как при ликвидации последствий стихийных бедствий, лучше подойдут шагающие роботы. Для домашних дел могут быть созданы специализированные устройства, как роботизированная кровать, которая сама себя заправляет.

Эта разработка открывает огромные коммерческие перспективы. Вместо того чтобы покупать одного дорогого и универсального робота, люди смогут иметь множество дешевых и специализированных помощников. Это может кардинально изменить рынок бытовой техники и создать новую нишу для производителей 3D-принтеров и разработчиков программного обеспечения для проектирования роботов.