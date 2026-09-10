Стартап Besxar договорился с SpaceX об использовании возвращаемых ступеней ракет Falcon 9 для тестирования технологии производства полупроводников в космосе. Компания намерена провести серию из 12 полетов, используя вакуум орбиты как альтернативу дорогостоящим наземным чистым комнатам, необходимым при выпуске микросхем.

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Besxar основала бывшая сотрудница OpenAI Эшли Пилипишин. Компания привлекла почти $14 млн, включая раунд на $9 млн под руководством фондов Dauntless Ventures и Overture VC. Название компании отсылает к вымышленному металлу бескар из вселенной «Звездных войн».

По словам Пилипишин, физические условия в космосе делают производство более эффективным по сравнению с земными технологиями, где приходится бороться с загрязнением воздуха и пылью.

Falcon 9 подходит для эксперимента благодаря высокой частоте полетов: в прошлом году ступень ракеты совершила 163 цикла запуска и возвращения, в этом году — уже более 100.

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Первые два прототипа фабрик, названные fabships, полетели в июле в рамках миссии по выводу спутников Starlink. Их задачей было проверить, выдержат ли контейнеры нагрузки при запуске и защитят ли образцы полупроводниковых пластин от загрязнения в вакууме.

Испытание прошло успешно, несмотря на сбой в системе передачи полетных данных на одном из контейнеров — компания расследует причину неполадки. Пилипишин отметила, что образцы, побывавшие в космосе, показали меньше загрязнений частицами по сравнению с образцами, изготовленными на Земле.

В ближайшие два года Besxar планирует масштабировать технологию — от нагрева пластин до постепенного нанесения нескольких материалов, с конечной целью перейти на более крупный носитель Starship, который SpaceX еще разрабатывает.

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Аналогичные разработки ведут компании United Semiconductors и Space Forge, но все они сталкиваются с ограничением: пока невозможно вернуть с орбиты достаточный объем продукции.

Дальнейший прогресс зависит от появления ракет с низкой ценой запуска в расчете на килограмм. Одним из таких аппаратов может стать ракета Starship, но подобный носитель в скором времени могут представить и такие стартапы как Rocket Lab и Stoke Space.

Besxar рассчитывает поставлять готовые пластины производителям чипов, применяемых в дата-центрах, робототехнике и электромобилях.

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