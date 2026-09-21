Стартап Vals, специализирующийся на тестировании ИИ-моделей, привлек $40 млн в раунде серии A под руководством фонда Andreessen Horowitz. Компания, основанная в 2024 году, позиционирует себя как альтернативу устаревшей системе оценки ИИ-моделей, которая, по мнению основателей, перестала успевать за темпами развития отрасли. Раунду предшествовал посевной этап финансирования с участием 8VC и Bloomberg Beta.

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Идея проекта принадлежит 25-летнему сооснователю компании Раяну Кришнану, ранее стажировавшемуся в Palantir и работавшему во время учебы в Стэнфорде в Microsoft и университетской лаборатории искусственного интеллекта. По его словам, толчком к созданию Vals стало наблюдение за тем, как академические методы тестирования не поспевают за появлением все более мощных моделей.

Кришнан считает, что задача бенчмаркинга — проверять, действительно ли модели способны выполнять то, что заявляют разработчики, а не оценивать абстрактный уровень эрудиции.

Ключевое отличие Vals от традиционных систем тестирования — закрытость тестовых материалов. Многие устоявшиеся бенчмарки публикуют свои задания в открытом доступе, из-за чего компании получают возможность обучать модели на правильных ответах на конкретных тестах.

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Vals не раскрывает содержание своих заданий и вместо оценки общих знаний проверяет способность моделей выполнять комплексные задачи из конкретных прикладных областей — юриспруденции, финансов и разработки программного обеспечения.

Среди направлений тестирования также значатся психическое здоровье, кибербезопасность, биобезопасность и применение моделями норм международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Бизнес-модель компании строится на оплате тестирования самими разработчиками моделей. Кришнан сравнивает эту схему с оплатой студентом экзамена SAT организации College Board: результаты оценки помогают компаниям выявлять слабые места моделей и совершенствовать их.

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Результаты тестов Vals также используются заказчиками при принятии решений о выборе конкретных AI-моделей для внедрения. Помимо коммерческих клиентов, компания недавно запустила отдельную программу оценки моделей для федеральных агентств США.

Финансовые показатели Vals демонстрируют быстрый рост: выручка компании увеличилась в восемь раз по сравнению с 2025 годом. Штат за неполный год вырос втрое — с 8 до 25 сотрудников, компания планирует нанять еще 10–15 человек и переехать в более просторный офис.

Кришнан рассматривает независимую систему оценки моделей как элемент, который будет играть возрастающую роль по мере выхода ИИ-компаний на биржи.

По мнению основателя Vals, по мере того как модели искусственного интеллекта становятся частью экономики, независимое тестирование будет играть все более заметную роль в том, как компании представляют публичную отчетность и обосновывают инвестиционные решения в сфере ИИ.

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