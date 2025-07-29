Федеральный суд в США вынес решение по многолетнему спору между американской компанией LaRubInt Corp. и киностудией «Союзмультфильм». Он установил, что российская сторона нарушила условия лицензионных соглашений. Теперь предстоит определить размер компенсации убытков, которую должна выплатить киностудия.

Централ Партнершип

В 2016 году между сторонами было подписано три соглашения, передававших американской компании эксклюзивные права на коммерческое использование образов популярных мультипликационных персонажей — Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк. Договоренности охватывали несколько зарубежных рынков, включая Японию, Китай и США. Общая стоимость сделки составила $60 тыс.

Спустя месяц после заключения контрактов представители LaRubInt Corp. обнаружили в японских магазинах продукцию с теми же персонажами, выпускаемую по лицензии «Союзмультфильма» Cheburashka Project LLP. Это прямо противоречило условиям соглашения, где особо оговаривалась исключительность прав и отсутствие каких-либо обязательств перед третьими лицами.

В 2018 году американская компания инициировала судебное разбирательство в Токио, однако японский суд отказался рассматривать иск по существу из-за того, что российская киностудия проигнорировала официальные запросы в рамках процесса.

Американский суд тщательно изучил все обстоятельства дела и пришел к однозначному выводу о наличии нарушений со стороны «Союзмультфильма». В решении подчеркивается, что все три соглашения были должным образом подписаны уполномоченными представителями обеих сторон, а киностудия в полном объеме приняла все предусмотренные договорами платежи.

При этом суд установил, что выдача лицензий одновременно двум разным компаниям на одни и те же территории являлась прямым нарушением взятых обязательств.

Представители «Союзмультфильма» в своем комментарии подчеркнули, что киностудия всегда действует в рамках российского законодательства и готова исполнить решение суда после прохождения предусмотренной законом процедуры легализации на территории России.

Одновременно в киностудии обратили внимание на то, что американские партнеры изначально были осведомлены о существовании правовых сложностей, связанных с японским рынком, которые возникли из-за ранее заключенного соглашения с компанией TV Tokyo Communications Corporation, истекшего в 2014 году. Российская сторона тогда решила, что договор закрыт, а японская — что он автоматически пролонгирован, и передала сублицензию Cheburashka Project LLP.

Юридические эксперты отмечают, что для принудительного исполнения американского судебного решения в России потребуется пройти установленную законом процедуру его признания в стране. При этом особое значение могут иметь результаты текущего следственного производства в отношении подписанта договора со стороны киностудии и неустановленных лиц от компании LaRubint Corp.

Специалисты подчеркивают, что принятое решение не затрагивает текущее распределение прав на персонажей, а касается исключительно конкретных обязательств по уже прекратившему свое действие соглашению.