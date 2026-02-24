Подавляющее большинство россиян (83%) хотя бы раз сталкивались с ИИ-контентом или виртуальными инфлюенсерами. Исследование сервиса Anketolog.ru показало, что почти треть опрошенных встречает цифровых персонажей в своей ленте регулярно. Только 16% не замечают присутствия синтетических блогеров, а 6% признались, что не до конца понимают, что такое ИИ-контент.

Diggity Marketing/Unsplash

79% респондентов признают, что сегодня отличить ИИ-блогера от живого человека крайне затруднительно. Однако наблюдательные пользователи научились замечать детали, выдающие синтетику. Самый распространенный индикатор — неестественно совершенная, будто с картинки внешность, которая выглядит слишком правильной, чтобы быть настоящей (64%).

На втором месте — неестественная, роботизированная пластика и отсутствие живых эмоций (53%). Четверть респондентов ориентируется на содержательную пустоту: отсутствие в блоге личных историй, бытовых деталей и жизненных наблюдений (26%). Еще 26% обращают внимание на однообразие комментариев, которые кажутся написанными по одному шаблону.

Только 20% опрошенных целенаправленно изучают описание профиля в поисках пометки «виртуальный персонаж». На официальную маркировку обращают внимание 16%. Еще 15% анализируют комментарии, чтобы определить природу блогера.

Блогеры, созданные нейросетями, в основном встречаются россиянам в рилсах, шортсах и клипах — 54%. Фото-посты занимают второе место с 48%. Рекламные интеграции с ИИ-персонажами плотно прописались на сайтах и в мобильных приложениях (45%), а также в карточках товаров на маркетплейсах (37%). В классических медиа они появляются лишь эпизодически — 17%. Длинные видео освоены слабо (16%), а стримы остаются практически нетронутой территорией — всего 7%.

Нейтральную позицию по отношению к виртуальным инфлюенсерам занимают 45% опрошенных. Отрицательно к ним настроены 35%, положительно — 19%. При этом 63% респондентов выражают обеспокоенность тем, что идеализированные ИИ-образы могут негативно влиять на самооценку, особенно у подростков.

54% участников опроса считают, что качественно сделанный виртуальный инфлюенсер способен вызывать такое же доверие, как и реальный блогер. Главное условие — проработанность персонажа, на которую указали 34% респондентов.

По наблюдению аналитиков, в сознании аудитории сформировалось четкое разделение: 61% опрошенных ожидают от ИИ глянцевого, идеального контента, а от реальных блогеров — искренности и личного опыта. При этом 17% респондентов полагают, что в ближайшие пять лет виртуальные блогеры полностью вытеснят реальных.

Прочитайте также Студент стал невольным участником эксперимента ИИ-агента по цифровому сватовству

46% опрошенных готовы совершить покупку после контакта с ИИ-персонажем с той же вероятностью, что и после просмотра рекламы от человека. 5% даже признались, что виртуальный аватар выступает для них дополнительным стимулом. При этом 53% ориентируются исключительно на качество продукта, не обращая внимания на то, кто его представляет. В то же время 35% сохраняют приверженность классическому маркетингу и больше доверяют реальным людям.

44% ремпондентов хотят, чтобы ИИ-маскот приносил пользу. Для 26% важна красивая картинка. Для 23% — чтобы персонаж был лицом бренда и легко узнавался. Подписываются на таких героев только 10%. Из них 42% идут за полезным контентом, 37% — из чистого любопытства к возможностям ИИ, а 35% — просто потому что нравится, как это выглядит.

Россияне считают, что особенно выигрышно цифровые инфлюенсеры смотрятся в обучающих роликах — за них проголосовали 39% участников. Вторую строчку занимают рекламные баннеры с 31%. Четверть опрошенных отмечают, что использование цифровых персонажей работает на имидж бренда, подчеркивая его инновационность. При этом 20% респондентов придерживаются противоположной точки зрения: они считают, что ИИ убивает в творчестве душу. А 8% и вовсе воспринимают виртуальных блогеров как способ ввести аудиторию в заблуждение.

Прочитайте также Зумеры не спешат доверять искусственному интеллекту в приложениях для знакомств

Для 65% участников опроса участие ИИ-модели в рекламной кампании не влияет на отношение к бренду. Однако 27% относятся к такой рекламе с подозрением, а 7% готовы бойкотировать компании, использующие цифровых персонажей.

Почти 8 из 10 опрошенных (82%) выступают за то, чтобы у контента от нейросетей был особый маркер. В роли ответственных за это видят создателей цифрового продукта (61%), архитекторов нейросетей (31%), владельцев интернет-ресурсов (25%) и официальные надзорные органы (23%).

Уровень общественной тревоги по поводу внедрения ИИ-персонажей напрямую зависит от сферы их применения. Максимальные опасения вызывает политика — 52% опрошенных считают присутствие там синтетических лиц проблемой. Почти так же остро (48%) воспринимается использование цифровых двойников в контенте врачей и психологов. Треть аудитории (33%) тревожится из-за проникновения ИИ в новости и работу СМИ. А вот в сфере услуг виртуальные персонажи почти никого не пугают — беспокойство выразили лишь 9% респондентов.

Подпишитесь на «Инк» в «Телеграм». Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.