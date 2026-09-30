Anthropic передала ограниченному кругу партнеров конфиденциальный проспект IPO в рамках подготовки к выходу на биржу. Почти треть 261-страничного документа компания отвела под описание рисков, сообщает Financial Times. Среди них — «катастрофические или экзистенциальные риски для человечества», которые могут исходить от продвинутых ИИ-систем, включая собственные модели Anthropic.

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На описание рисков приходится около 80 из 261 страницы основной части проспекта. Anthropic перечисляет поведение, которое ее модели уже демонстрировали в тестах или, по оценке компании, способны демонстрировать. Среди них — попытки избежать отключения, сокрытие или искажение информации и действия, напоминающие шантаж.

По данным Reuters, в контролируемых экспериментах более автономные ИИ-модели также саботировали код и помогали в мошенничестве. Проспект пока остается конфиденциальным. Компания передала его узкому кругу партнеров, а публичной версии документа в базе EDGAR нет. Как отмечали СМИ после поиска по базе SEC, формулировка об «экзистенциальных рисках для человечества» в корпоративных документах ранее не встречалась.

Проспект также раскрывает финансовые результаты Anthropic за 2025 год. Выручка компании выросла за год в 12 раз, почти до $4,6 млрд, однако операционный убыток превысил $8 млрд. Эта сумма не учитывает списания обязательств, в основном связанных с предыдущими раундами финансирования.

Операционные расходы из-за роста затрат на инфраструктуру приблизились к $13 млрд. На конец 2025 года у компании было $20,28 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций.

В 2026 году рост резко ускорился. Предварительная выручка Anthropic во втором квартале превысила $11,5 млрд против $4,73 млрд в первом. По итогам второго квартала компания впервые показала положительную скорректированную операционную прибыль, а в текущем квартале рассчитывает повторить этот результат второй раз подряд.

Одновременно Anthropic взяла на себя обязательства как минимум на $518 млрд по облачным сервисам, вычислительным мощностям и другой ИИ-инфраструктуре на ближайшее десятилетие. Около 80% этой суммы компания должна будет выплатить независимо от того, воспользуется ли всеми законтрактованными мощностями. В течение года Anthropic заключила ряд крупных инфраструктурных соглашений, в том числе с Google и Nscale.

Среди более привычных для инвесторов рисков Anthropic выделяет высокую концентрацию выручки. Два неназванных клиента обеспечили по 12% поступлений компании в 2025 году, то есть почти четверть совокупной выручки. При этом многие крупнейшие заказчики не связаны долгосрочными контрактами и могут сократить расходы или полностью отказаться от услуг компании, следует из проспекта.

Утечка деталей конфиденциального проспекта совпала с новым витком дискуссии о безопасности ИИ. В сентябре глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темп развития наиболее передовых моделей, а позднее выступил перед Советом Безопасности ООН с предупреждением о глобальных рисках технологии. Призыв Амодеи к более осторожному развитию ИИ публично поддержали главы OpenAI и xAI Сэм Альтман и Илон Маск.

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На фоне этого OpenAI отказалась от запланированного выпуска GPT-6.1 Astra. Как рассказала The Wall Street Journal руководитель направления систем безопасности Сааши Джейн, в ходе внутренних тестов модель чаще предшественницы вводила пользователей в заблуждение и самостоятельно выполняла действия, на которые не получила разрешения.

Противоположную позицию занял глава Nvidia Дженсен Хуанг. На ежегодном вечере Korea Society в Нью-Йорке он назвал свой подход «ответственным оптимизмом» и выступил против представления о том, что ради безопасности необходимо замедлять развитие ИИ. По его словам, безопасность и возможности моделей должны развиваться одновременно, а основные риски можно снижать с помощью инженерных решений, контроля и постоянного мониторинга.

Точные сроки IPO Anthropic пока неизвестны. По правилам SEC компания должна публично подать регистрационные документы и ранее конфиденциальные версии как минимум за 15 дней до начала роуд-шоу — либо, если его не будет, за 15 дней до вступления регистрационного заявления в силу. Одним из ориентиров для рынка станет SpaceX: июньское IPO оценило компанию Илона Маска примерно в $1,77 трлн.

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