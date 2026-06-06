Американская компания Anthropic анонсировала созыв представителей политических кругов, исследователей и гражданского общества для выработки ответов на риски ускоряющегося прогресса ИИ. В том же заявлении компания поставила вопрос о возможности временной паузы в развитии технологии.

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Заявление вышло одновременно с публикацией отчета о продвижении модели Claude в направлении рекурсивного самоулучшения — способности ИИ-систем самостоятельно создавать более мощные версии самих себя — и на той же неделе, что Anthropic подала заявку на IPO с потенциальной оценкой компании в $1 трлн.

В опубликованном материале Anthropic зафиксировала тенденцию роста возможностей Claude, которая при достаточных вычислительных ресурсах может, по оценке компании, привести к созданию системы, способной автономно проектировать собственного преемника. Такой сценарий квалифицируется как потенциальная угроза утраты людьми контроля над ИИ-системами.

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Параллельно Financial Times сообщила, что Anthropic разместила своих инженеров непосредственно внутри Агентства национальной безопасности США: по данным издания, они помогают АНБ использовать модель Mythos в наступательных операциях в сфере кибербезопасности.

Конкретным результатом работы Claude стал показатель, который Anthropic раскрыла в своем отчете: по состоянию на май 2026 года более 80% кода, вносимого в кодовую базу компании, написано самой моделью. По словам разработчиков, Claude также может управлять направлением исследований и предлагать собственные эксперименты, однако сторонние эксперты уточняют: речь идет о задачах программирования в строго ограниченных условиях, а не о рекурсивном самоулучшении в полном смысле этого термина.

Профессор Университетского колледжа Лондона Стивен Мердок оценил заявление Anthropic сдержанно: по его словам, ничего принципиально нового в отчете нет, а стратегия привлечения внимания политиков воспроизводит подход, которого компания придерживается с момента основания.

«Их определение безопасности ИИ — узкое. Поддержка американских властей в развитии наступательных возможностей никогда не была тем, против чего они выступали», — отметил эксперт, указывая на очевидное противоречие между призывом к паузе и работой на разведывательное сообщество США.

Два месяца назад Anthropic анонсировала модель Mythos, не выпустив ее в открытый доступ под предлогом проблем кибербезопасности: объявление привлекло внимание министра финансов США Скотта Бессента и британской разведки MI5. Сообщалось, что новая модель нашла критические уязвимости в ряде операционных систем и библиотек, которые позволяли получать полный контроль над устройством стороннего пользователя.

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Ряд наблюдателей рассматривает сочетание публичных предупреждений о рисках ИИ с коммерческой и государственной экспансией как устойчивую стратегию компании: декларируемая озабоченность безопасностью одновременно выполняет репутационную и лоббистскую функцию. По словам Мердока, возможности ИИ сегодня растут без очевидного предела, но на сегодняшний день нет каких-то новых факторов, из-за которых кто-то из компаний мог бы прислушаться к просьбе Anthropic.

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