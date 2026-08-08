SK Hynix одобрила инвестиционный план на 54,3 трлн вон ($38,3 млрд) в расширение производства чипов памяти в Южной Корее. Компания объяснила решение растущим спросом на память в эпоху искусственного интеллекта.

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Около 35,2 трлн вон компания направит на строительство нового производственного комплекса Y2 в Йонгине. Предприятие будет выпускать DRAM-память, которая используется, в частности, в системах искусственного интеллекта. Строительство планируется начать в июле 2027 года.

Еще 19,1 трлн вон SK Hynix инвестирует в завод M17 в Чхонджу. Он будет производить NAND-память, которая используется в твердотельных накопителях и других устройствах для хранения данных. Начало строительства запланировано на февраль 2027 года.

В компании заявили, что новые мощности необходимы на фоне «постоянно растущего спроса на память в эпоху искусственного интеллекта». SK Hynix рассчитывает увеличить производственные возможности и удовлетворить растущий спрос со стороны рынка ИИ.

SK Hynix — один из крупнейших производителей памяти в мире и ведущий поставщик HBM, высокоскоростной памяти, которая используется в ИИ-ускорителях. Расширение производства происходит на фоне стремительного роста инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Новые проекты в Йонгине и Чхонджу станут частью дальнейшего расширения производственной инфраструктуры SK Hynix в Южной Корее.

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На фоне этого Samsung намерена вложить около 1 тыс. трлн вон ($648 млрд) в экономику Южной Кореи в течение ближайших десяти лет. Значительная часть инвестиций будет связана с расширением производства полупроводников на фоне растущего спроса на технологии для ИИ.

О планах компании стало известно накануне встречи руководства Samsung Electronics и SK Hynix с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. По данным Maeil Business Newspaper, производители микросхем представят проекты, которые будут реализовываться преимущественно за пределами столичного региона Сеула.

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