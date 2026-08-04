Apple ненадолго удалила Telegram из App Store по всему миру после того, как при проверке обнаружила в мессенджере материалы, нарушающие правила платформы. В компании пояснили, что один из пользователей распространял контент, связанный с сексуальной эксплуатацией детей.

Dima Solomin, Unsplash

По словам представителя Apple, компания вернула Telegram в App Store через полтора часа после того, как мессенджер удалил запрещенные материалы и заблокировал опубликовавшего их пользователя.

Похожий случай с Telegram уже происходил в 2018 году. Тогда Apple также временно удалила мессенджер из App Store из-за распространения недопустимого контента. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис ужесточил модерацию, после чего приложение вновь стало доступно в магазине.

Telegram заявляет, что придерживается политики нулевой терпимости к материалам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей. По данным мессенджера, с начала года платформа заблокировала почти 338 тыс. групп и каналов, распространявших такой контент.

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В ответ на объяснение Apple Telegram заявил в соцсети X, что рассчитывает на одинаковый подход Apple ко всем приложениям в App Store.

Решение Apple раскритиковал и глава Epic Games Тим Суини. По его мнению, если приложение с аудиторией более 1 млрд человек можно удалить из магазина из-за действий одного пользователя, тот же стандарт следует применять и к другим сервисам обмена сообщениями, включая iMessage от Apple.

Telegram сталкивается с претензиями регуляторов и в других странах. В апреле британский регулятор связи Ofcom начал расследование из-за того, как платформа обрабатывает жалобы на незаконный контент. В феврале австралийский регулятор в сфере онлайн-безопасности оштрафовал компанию за то, что она с опозданием ответила на запросы о том, как борется с распространением материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей и насильственным экстремизмом.

29 июля ФСБ заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности и сообщила о его объявлении в международный розыск. По версии ведомства, администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки диверсий и терактов. На следующий день Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов.

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