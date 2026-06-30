Apptronik представила новый центр обучения роботов, созданный совместно с Google DeepMind. Компания рассчитывает, что масштабный сбор данных в реальных условиях поможет быстрее вывести человекоподобных роботов за пределы экспериментальных проектов и подготовить их к серийному производству.

Sumaid Pal Singh Bakshi, Unsplash

Площадка Robot Park в Остине занимает почти 90 тыс. квадратных футов, или около 8,4 тыс. кв. м. Здесь работают группы гуманоидных роботов, которые отрабатывают задачи из сферы логистики, производства и розничной торговли, одновременно собирая данные для обучения ИИ-моделей.

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Robot Park стал частью исследовательского партнерства Apptronik и Google DeepMind. Данные, собранные роботами на площадке, используются для развития Gemini Robotics — семейства ИИ-моделей Google DeepMind, которые помогают роботам воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять физические действия.

«У нас есть завод, который производит роботов, а также завод, который производит данные», — заявил генеральный директор Apptronik Джефф Карденас. Он назвал Robot Park «движком для создания моделей искусственного интеллекта производственного уровня».

По словам Карденаса, компания уже построила сотни роботов Apollo 2, однако не уточнила, сколько из них сейчас задействовано на площадке и в проектах заказчиков.

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В Apptronik считают, что для развития гуманоидных роботов критически важно обучать их на реальных задачах. Вместо одних только лабораторных тестов компания хочет собирать большие массивы данных о том, как машины взаимодействуют с предметами, реагируют на изменения вокруг и справляются с рабочими операциями.

Apollo 2 стал платформой для сбора данных

Вместе с Robot Park компания представила Apollo 2 — новое поколение своего человекоподобного робота. Он существует в двух версиях: двуногой и на колесной платформе. По данным Apptronik, Apollo 2 больше года использовался для сбора данных, испытания новых компонентов и пилотных проектов у партнеров.

Карденас заявил, что до конца 2026 года Apptronik продолжит пилотные испытания, а первые роботы, рассчитанные на серийное производство, начнут появляться в 2027 году и позже.

В феврале Apptronik привлекла еще $520 млн в рамках расширения раунда Series A, доведя его общий объем до более чем $935 млн. По данным Reuters, сделка оценила стартап примерно в $5 млрд. Компания планирует направить деньги на увеличение производства, новые пилотные проекты и развитие центров обучения роботов и сбора данных.

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