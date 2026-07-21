Количество арбитражных дел с участием российского бизнеса вновь выросло после прошлогоднего спада. По данным исследования «Контур. Фокуса», в январе-июне 2026 года суды возбудили 761,89 тыс. дел в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей — на 7,57% больше, чем годом ранее. Показатель почти вернулся к уровню первой половины 2024 года, уступив ему лишь 1,7%.

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Юристы связали прошлогоднее снижение с повышением госпошлин, которое сначала заставило компании осторожнее подходить к судебным расходам. В сентябре 2024 года минимальная пошлина за подачу имущественного иска в арбитражный суд выросла с 2 тыс. до 10 тыс. руб., а предельная — с 200 тыс. до 10 млн руб. В первой половине 2025 года число новых дел сократилось до 708,29 тыс. — на 8,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

К 2026 году бизнес адаптировался к новым расходам. Как отметил партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков, компании пересчитали бюджеты и пришли к выводу, что в некоторых ситуациях суд оставался единственным эффективным способом защиты. Решение о подаче иска стали принимать дольше, а экономику процесса — просчитывать тщательнее, однако полностью отказываться от судебных разбирательств компании не стали.

Москва возглавила рейтинг регионов по числу зарегистрированных ответчиков — на столичные компании и организации пришлось 149 803 арбитражных дела. За ней следуют Санкт‑Петербург (44 452 дела), Московская область (35 082), Свердловская область (27 371) и Краснодарский край (18 393). Эксперты подчеркивают, что высокая концентрация компаний и крупных контрактов закономерно ведет к большему числу конфликтов.

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Чаще всего ответчиками по арбитражным искам становились организации, занимавшиеся операциями с недвижимостью, — против них возбудили 86,7 тыс. дел. Органы госуправления в сфере военной безопасности и обязательного социального обеспечения, лидировавшие в 2025 году, опустились на второе место с 80,24 тыс. споров. Для сравнения, в первой половине 2024 года их число достигало 90,67 тыс.

Быстрее всего количество дел росло в торговле и строительстве. В первой половине 2026 года против оптовых компаний возбудили 56,3 тыс. дел — на 15,1% больше, чем годом ранее, и на 7,3% больше, чем за тот же период 2024 года. Число разбирательств с компаниями, занимавшимися строительством зданий, достигло 53,1 тыс., увеличившись соответственно на 15,6% и 8,3%.

В других секторах динамика оказалась неоднородной. Число дел против компаний сухопутного и трубопроводного транспорта достигло 45,2 тыс., прибавив умеренные 4,4% за год, но сразу 29,8% к первой половине 2024 года. В сфере специализированных строительных работ зарегистрировали 25,4 тыс. разбирательств — на 14,9% больше, чем годом ранее, и на 8,5% больше, чем двумя годами ранее.

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Эксперты по-разному оценили рост числа арбитражных дел. Наргиз Мамажанова из юрфирмы «Интеллектуальный капитал» связала высокие показатели торговли и строительства прежде всего с масштабом деловой активности, тогда как Александр Катков увидел в них признак системных проблем с ликвидностью. Среди общих причин роста судебной нагрузки юристы также назвали увеличение долгов, инфляцию, высокую ключевую ставку и рост числа корпоративных банкротств. Требования на 200–300 тыс. руб. бизнес стал чаще списывать или урегулировать без суда, однако по более крупным и реально взыскиваемым долгам обращение в арбитраж по-прежнему сохраняло экономический смысл.

Прогнозы юристов на вторую половину 2026 года разошлись. Александр Катков допустил дальнейший рост числа бизнес-споров и превышение показателей 2024 года, если экономические трудности и проблемы с ликвидностью сохранятся. Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков ожидал лишь небольшого увеличения количества дел или стагнации. По его словам, часть экономических конфликтов переместилась из государственных судов в третейские, а безнадежные долги стали реже доводить до разбирательства.

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