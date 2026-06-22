Почти 1,5 млн российских семей могут выйти на рынок аренды жилья в ближайшие пять лет, прогнозирует ДОМ.РФ. Сейчас жилье на коммерческом рынке снимают 5,8 млн семей, тогда как в 2020 году их было 5,1 млн.

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Вместе со спросом растет и предложение жилья для аренды. За пять лет совокупная площадь арендного фонда увеличилась с 198 млн до 252 млн кв. м. В результате на такое жилье теперь приходится 6,3% всего жилищного фонда страны.

Рынок аренды расширяется одновременно с тем, как покупка квартиры становится все менее доступной. В Москве средняя стоимость квадратного метра в новостройках с апреля 2021 года выросла с 341 тыс. до 759,7 тыс. руб. В проектах массового сегмента квадратный метр подорожал на 89%, с 205 тыс. до 386,9 тыс. руб. За тот же период средняя ставка по рыночной ипотеке на первичном рынке поднялась с 7,87% до 19,91%.

Разрыв между расходами на покупку квартиры в ипотеку и ее арендой становится все заметнее. Покупка жилья стоимостью 20 млн руб. на вторичном рынке в ипотеку под 21% потребует ежемесячного платежа в 285 тыс. руб. Чтобы получить такой кредит, заемщик должен зарабатывать не менее 364 тыс. руб. в месяц. Даже при семейной ипотеке по ставке 12,2% платеж составит 167 тыс. руб., тогда как аренда сопоставимого жилья обойдется примерно в 100 тыс. руб.

Дальнейший рост рынка аналитики связывают прежде всего с молодыми семьями, на которые приходится 62% потенциальных арендаторов. Всего в России уже снимают жилье или могут выйти на рынок аренды 7,3 млн семей. При этом арендовать квартиру дольше пяти лет сейчас готовы лишь 1 млн из них.

По оценке ДОМ.РФ, ситуация может измениться по мере развития организованного и прозрачного рынка аренды. Официальные договоры, гарантированные условия проживания, предсказуемая арендная плата и качественное жилье могут увеличить число семей, готовых снимать квартиру в течение долгого времени, до 6 млн.

Дополнительный спрос создают семьи, которым не хватает денег на первоначальный взнос, покупатели квартир в строящихся домах и люди, которые не хотят брать на себя многолетние кредитные обязательства. Эксперты также связывают расширение сегмента с потребностью рынка труда в более мобильных специалистах. Поэтому развитие арендного жилья рассматривают как один из инструментов привлечения работников в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.

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В Москве рынок аренды постепенно восстанавливается после нескольких лет дефицита предложения. С начала 2026 года число доступных объектов выросло на 25%, но все еще остается на 52,3% ниже уровня пятилетней давности. На рынок выходят квартиры, купленные в период действия льготной ипотеки, а собственники жилья в старом фонде активнее вкладываются в его ремонт и обновление.

За последний год стоимость аренды изменилась незначительно. В старых границах Москвы студии сдаются за 46−57 тыс. руб. в месяц, однокомнатные квартиры — за 52−66 тыс., двухкомнатные — за 70–85 тыс., а трехкомнатные — за 75−90 тыс. руб. Самую доступную квартиру в апреле выставили за 30 тыс. руб., тогда как в марте минимальная цена составляла 35 тыс., а в феврале — 40 тыс. руб.

Несмотря на расширение рынка аренды, собственное жилье по-прежнему остается предпочтительным вариантом для большинства россиян. Эксперты объясняют рост арендного сегмента прежде всего изменением экономических условий, а не пересмотром отношения к владению недвижимостью.

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