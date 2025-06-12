Армения делает важный шаг в мире высоких технологий. Компания Firebird, правительство страны и мировой лидер в области ИИ NVIDIA объявили о совместном проекте по созданию мощного центра искусственного интеллекта.
Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что на этот проект будет направлено $500 млн инвестиций. Уже в 2026 году в Армении появится центр с тысячами современных процессоров NVIDIA Blackwell мощностью более 100 мегаватт.
«Это не просто технический проект — это возможность для Армении стать важным игроком в сфере ИИ, — сказал министр. — Центр станет местом, где будут развиваться наука, образование и инновационные стартапы».
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что сотрудничество с NVIDIA открывает новые перспективы для армянских специалистов. Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг поддержал эти планы, назвав их важными для развития технологий во всем регионе.
Компания Firebird, которая будет реализовывать проект, планирует работать с университетами и готовить новых специалистов в области искусственного интеллекта. Часть доходов от центра будет направляться на развитие технологий в Армении.
Этот проект — хороший пример того, как небольшая страна может занять свое место в мире высоких технологий. Армения делает ставку на искусственный интеллект, и этот шаг может принести стране большие возможности в будущем.