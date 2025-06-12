Армения делает важный шаг в мире высоких технологий. Компания Firebird, правительство страны и мировой лидер в области ИИ NVIDIA объявили о совместном проекте по созданию мощного центра искусственного интеллекта.

Фото: NVIDIA

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что на этот проект будет направлено $500 млн инвестиций. Уже в 2026 году в Армении появится центр с тысячами современных процессоров NVIDIA Blackwell мощностью более 100 мегаватт.

«Это не просто технический проект — это возможность для Армении стать важным игроком в сфере ИИ, — сказал министр. — Центр станет местом, где будут развиваться наука, образование и инновационные стартапы».

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что сотрудничество с NVIDIA открывает новые перспективы для армянских специалистов. Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг поддержал эти планы, назвав их важными для развития технологий во всем регионе.

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Компания Firebird, которая будет реализовывать проект, планирует работать с университетами и готовить новых специалистов в области искусственного интеллекта. Часть доходов от центра будет направляться на развитие технологий в Армении.

Этот проект — хороший пример того, как небольшая страна может занять свое место в мире высоких технологий. Армения делает ставку на искусственный интеллект, и этот шаг может принести стране большие возможности в будущем.