По словам исследователей, если в 2032 году в Луну врежется крупный астероид, то в результате мощного удара в сторону Земли полетят миллионы тонн обломков. Эти фрагменты могут представлять угрозу для спутников и спровоцировать редкий и яркий метеоритный дождь в атмосфере нашей планеты. Исследование опубликовано в базе данных arXiv.

Nasa Hubble Space Telescope, Unsplash

Астероид 2024 YR4, диаметр которого составляет около 60 метров — достаточно, чтобы стереть с лица Земли целый город — ранее вызывал опасения в связи с возможным столкновением с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В какой-то момент вероятность удара оценивалась в 3,1%, что сделало его одним из самых опасных околоземных объектов, когда-либо зафиксированных.

Однако последующие наблюдения исключили вероятность прямого столкновения с Землей. Вместо этого, согласно данным, полученным космическим телескопом Джеймса Уэбба в мае 2024 года, вероятность удара по Луне возросла до 4,3%.

Гравитация Земли может притянуть лунные обломки

Новое предварительное исследование, пока не прошедшее рецензирование, впервые попыталось оценить последствия такого удара. Его автор — Пол Вигерт, профессор Университета Западного Онтарио (Канада), — утверждает, что если астероид врежется в Луну, это будет крупнейшее лунное столкновение за последние 5000 лет.

По его словам, высвобождаемая энергия будет сопоставима с мощностью ядерного взрыва. Согласно моделированию, с поверхности Луны в открытый космос могут быть выброшены до 100 миллионов килограммов материала. Если удар придется на обращенную к Земле сторону Луны (шанс около 50%), то до 10% этих обломков может быть втянуто гравитацией Земли.

Спутники под угрозой, а на Земле — зрелищный метеоритный дождь

Хотя атмосфера Земли защитит нас от самых мелких фрагментов (размером от миллиметра до сантиметра), они могут повредить спутники на орбите. А к 2032 году ожидается значительное увеличение количества работающих аппаратов в ближнем космосе.

«Камень размером с сантиметр, летящий со скоростью в десятки тысяч метров в секунду, — это по сути пуля», — объясняет Вигерт. Он добавляет, что в течение нескольких дней после столкновения плотность метеоритов на орбите может увеличиться в 1000 раз.

При этом для жителей Земли это может быть незабываемое зрелище: «захватывающий» метеоритный дождь озарит ночное небо.

Есть ли шанс остановить удар?

Несмотря на опасения, Вигерт подчеркивает, что вероятность прямого удара именно по видимой стороне Луны пока составляет всего 2%. Астероид снова появится в поле зрения наблюдателей не раньше 2028 года, и только тогда можно будет уточнить его траекторию.

Если вероятность столкновения возрастет, у человечества будет достаточно времени, чтобы спланировать миссию по спасению Луны. «Я уверен, что это будет рассмотрено», — добавил Вигерт.

Космический объект 2024 YR4 примерно в два раза меньше, чем Диморфос — астероид, в который в 2022 году врезался космический аппарат NASA в рамках миссии DART, успешно изменив его орбиту. По словам Вигерта, 2024 YR4 может стать «хорошей целью» для новой проверки систем планетарной защиты. Однако если траектория окажется слишком близкой к Земле, попытка его отклонить может оказаться рискованной.

Астероид 2024 YR4 впервые был замечен 27 декабря 2024 года. Казалось, что он появился из ниоткуда. Но теперь астрономы определили, из чего он состоит, как выглядит и из какого неожиданного места в Солнечной системе он прилетел.