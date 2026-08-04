Американский стартап Valar Atomics, разрабатывающий компактные ядерные реакторы, привлек $1 млрд в раунде Series B. Раунд возглавила Sequoia Capital, а компанию по его итогам оценили в $6 млрд с учетом нового капитала. Сделка состоялась примерно через месяц после того, как стартап объявил о сотрудничестве с Nvidia.

Unsplash

Valar Atomics стала еще одним примером того, как инвестиции ИИ-бума выходят за пределы моделей и приложений. Британская Olix разрабатывает специализированные процессоры для инференса, а Valar берется за другой инфраструктурный дефицит — электроэнергию. Стартап создает Ward 250 — высокотемпературный газоохлаждаемый микрореактор, более компактную разновидность малых модульных реакторов. Компания рассчитывает серийно выпускать такие установки и размещать их рядом с дата-центрами и промышленными объектами, снабжая их энергией напрямую.

Раунд последовал за соглашением с Nvidia, объявленным 1 июля. Компании договорились проработать проект вычислительной площадки мощностью 30 МВт в штате Юта, которую должны снабжать энергией реакторы Valar. Ward 250 охлаждается гелием, а для вычислительного оборудования Nvidia предлагает замкнутую систему жидкостного охлаждения. По расчетам сторон, такое сочетание позволит почти отказаться от воды из местных источников. Незадолго до анонса реактор выработал 10 кВт электроэнергии и запитал систему на архитектуре Blackwell. Демонстрация подтвердила работоспособность концепции, но не готовность коммерческой площадки на 30 МВт.

По словам основателя и генерального директора Valar Atomics Исайи Тейлора, теперь компания должна перейти от демонстрации одного реактора к серийному выпуску таких установок. Привлеченный капитал пойдет на создание вертикально интегрированного производства, охватывающего изготовление топлива, развертывание реакторов и их дальнейшую эксплуатацию. Кроме того, стартап получил кредитную линию на $200 млн. Массовое производство при этом остается следующей целью Valar — компании еще предстоит доказать скорость выпуска и экономическую эффективность реакторов.

Развитие искусственного интеллекта заметно подогрело интерес технологических компаний к атомной энергетике. Дата-центрам требуется все больше стабильной электроэнергии, тогда как подключение новых мощностей к существующим сетям может занимать годы. Google заключила соглашение с Kairos Power о развертывании малых реакторов общей мощностью до 500 МВт, а Amazon инвестировала $500 млн в X-energy и поддержала несколько проектов SMR. Microsoft выбрала другой путь, заключив 20-летний договор на покупку энергии после запланированного перезапуска первого блока АЭС Three Mile Island. Подходы различаются, но задача у компаний одна — обеспечить дата-центры крупным и предсказуемым источником энергии.

Оказалось, что искусственному интеллекту недостаточно быть умным — его еще нужно питать, причем в буквальном смысле. Разработчики моделей по-прежнему привлекают миллиарды долларов, но сопоставимые суммы теперь получают и компании, которые берутся обеспечить ИИ физической инфраструктурой. Valar обещает решить одну из самых сложных ее частей — предоставить дата-центрам достаточно электроэнергии.

Что это значит для бизнеса

Еще несколько лет назад заработать на буме искусственного интеллекта могли в первую очередь разработчики моделей и приложений. Теперь рынок показывает, что спрос возникает и в гораздо менее очевидных сферах — энергетике, строительстве дата-центров, системах охлаждения, промышленном оборудовании и инженерных сервисах.

Для предпринимателей это сигнал: вокруг ИИ формируется огромная экосистема, в которой ценность создают не только те, кто пишет код, но и те, кто обеспечивает его работу.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.