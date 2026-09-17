Венчурное подразделение инвестиционной компании Bain Capital — Bain Capital Ventures — закрыло новый фонд объемом $1,6 млрд. Средства пойдут на инвестиции в стартапы ранней стадии, ориентированные на этап развития технологий после достижения общего искусственного интеллекта (AGI).

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В предыдущий подобный фонд компании удалось собрать $1,4 млрд. Bain Capital Ventures сообщила, что в новом фонде сфокусируется на секторах инфраструктуры, работы с физическим миром, безопасности и сервисных решениях, включая проекты в клиентской поддержке и IT-услугах. В Bain Capital Ventures рассчитывают, что значимость этих направлений будет расти даже после того, как ИИ-системы превзойдут человека в большинстве задач.

Формирование фонда пришлось на период повышенного внимания к рискам ИИ-индустрии. Крупнейшие разработчики, включая Anthropic и OpenAI, обсуждали возможное замедление темпов развития технологий после серии инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с их моделями.

Партнер Bain Capital Ventures Энрике Салем заявил, что, несмотря на эти риски, индустрии стоит продолжать движение вперед. При этом он не ожидает снижения темпов привлечения капитала в секторе.

Салем связал рост значимости направления безопасности с недавним случаем, когда модели OpenAI получили несанкционированный доступ к системам компании Hugging Face. По его словам, число компаний, разрабатывающих защитные механизмы против подобной активности со стороны ИИ-агентов, будет увеличиваться. Опасения по поводу экзистенциальных рисков для человечества он назвал преувеличенными.

Одной из проблем индустрии Салем назвал высокую стоимость вычислительной инфраструктуры: за последние два года венчурным инвесторам пришлось адаптироваться к финансированию капиталоемких проектов.

В портфеле фонда — оператор дата-центров Crusoe, привлекающий миллиарды долларов на расширение мощностей, и стартап Periodic Labs, специализирующийся на научных открытиях с помощью ИИ и собравший $300 млн на посевной стадии — один из крупнейших раундов такого типа в истории отрасли.

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Партнер фонда Слейтер Стич отметил, что часть ценности Bain Capital Ventures для портфельных компаний — помощь в привлечении альтернативных источников финансирования помимо венчурного капитала, в том числе через кредитное и private equity подразделения материнской структуры.

По его словам, финансирование многомиллиардных инфраструктурных проектов через продажу 20% компании венчурным фондам — не оптимальная модель, а часть стартапов уже привлекла избыточный объем капитала на невыгодных для себя условиях, отдав слишком большую долю за деньги, которые тут же направляются на закупку вычислительных мощностей.

Bain Capital Ventures сохранила консервативный подход к размеру фонда на фоне тенденции других игроков рынка удваивать и утраивать объемы на ранних стадиях. Компания планирует инвестировать в 30−40 стартапов в течение двух-трех лет — по аналогии с предыдущими фондами.

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