Полгода назад Microsoft получила право вести независимые разработки в сфере искусственного интеллекта — после пересмотра партнерского соглашения с OpenAI. Теперь глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман заявил на конференции Microsoft Build 2026, что компания способна сама создать «сильный» ИИ (AGI). Одновременно глава подразделения представил семейство из семи моделей собственной разработки под брендом MAI.

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Условия первоначального партнерства, заключенного в 2019 году и подкрепленного суммарными инвестициями свыше $13 млрд, явно ограничивали самостоятельность Microsoft: компания выступала эксклюзивным облачным провайдером для OpenAI, но была лишена права вести собственные исследования в области AGI. Соглашение даже устанавливало предел вычислительной мощности, доступной для обучения моделей, — измеряемый в FLOPS. После пересмотра условия соглашения в ноябре 2025 года эти ограничения были сняты.

«Примерно шесть месяцев назад мы получили формальную свободу в рамках контракта с OpenAI, чтобы заниматься суперинтеллектом. Это очень ранние дни», — сказал Сулейман.

Флагманом нового портфеля стала модель MAI-Thinking-1 — «рассуждающая» система с 35 млрд активных параметров, которая, по заявлению Microsoft, сопоставима с ведущими моделями своего весового класса по бенчмаркам в области разработки ПО и математических задач. Принципиально важным Сулейман назвал метод обучения: модель обучалась с нуля на данных с коммерческими лицензиями, без дистилляции из моделей сторонних разработчиков.

Остальные модели семейства охватывают кодинг (MAI-Code-1-Flash для GitHub Copilot и VS Code), генерацию изображений (MAI-Image-2.5), транскрипцию на 43 языках (MAI-Transcribe-1.5) и синтез речи (MAI-Voice-2). Все модели доступны через платформу Microsoft Foundry, причем разработчики впервые могут настраивать веса через сторонние платформы — OpenRouter, Fireworks и Baseten.

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Коммерческую логику нового направления обеспечивает технология Frontier Tuning — инструмент дообучения MAI-моделей на корпоративных данных клиента в рамках его собственного защищенного контура. Система использует среды обучения с подкреплением, которые Microsoft называет «тренажерными залами для ИИ».

По данным компании, дообученная под Excel версия MAI по производительности сопоставима с GPT-5.4, но работает с эффективностью до десяти раз выше. В числе первых партнеров — клиника Mayo Clinic, консалтинговая компания EY и образовательная компания Pearson.



Вместе с тем Сулейман отверг тезис о коммодитизации моделей, широко распространенный в Кремниевой долине. По его словам, ключевым фактором качества становятся не масштаб вычислений, необходимых для обучения нейросети, а состав, качество и лицензионная чистота обучающих данных. Примерно 50% датасета MAI-моделей составляет высококачественный код; остальное — другие данные из лицензированных и верифицированных источников.

Собственная разработка моделей, по словам Сулеймана, — долгосрочный проект: к 2030 году Microsoft планирует самостоятельно создавать все выпускаемые передовые модели. Партнерство с OpenAI при этом сохраняется: оно по-прежнему обеспечивает работу Copilot, Azure AI и инфраструктуры ChatGPT.

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