Криптовалюта в России наконец получила подробные правила игры — правда, играть по ним смогут далеко не все. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о регулировании цифровых валют. Для бизнеса это прежде всего история про внешнюю торговлю, новых посредников и дополнительный контроль.

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Депутаты 21 июля утвердили законопроект №1194918−8 «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ формирует полноценную систему регулирования рынка криптовалют в России и должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь криптовалюта получает более понятный правовой статус, а рынок — правила, которые до сих пор существовали лишь фрагментарно.

Что меняется

Главные положения закона выглядят так:

криптовалюта становится полноценным объектом гражданских прав , а значит, ее будет проще защищать в суде и учитывать как имущество;

, а значит, ее будет проще защищать в суде и учитывать как имущество; для операций появится регулируемая инфраструктура — биржи, обменники и цифровые депозитарии, включенные в реестр Банка России;

— биржи, обменники и цифровые депозитарии, включенные в реестр Банка России; использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах станет легально , если речь идет о сделках с иностранными контрагентами;

, если речь идет о сделках с иностранными контрагентами; запрет на расчеты криптовалютой внутри России сохраняется — расплачиваться ею за товары и услуги по-прежнему нельзя;

— расплачиваться ею за товары и услуги по-прежнему нельзя; для неквалифицированных инвесторов вводятся ограничения : доступ к покупке криптовалют останется, но после обязательного тестирования и в пределах установленного лимита;

: доступ к покупке криптовалют останется, но после обязательного тестирования и в пределах установленного лимита; усилится контроль за крупными операциями, включая переводы на некастодиальные кошельки и работу через иностранных посредников.

Для большинства компаний все это может показаться довольно специализированной темой. Но для бизнеса, работающего с импортом и экспортом, изменения могут оказаться вполне практическими.

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Кого затронет

Как пояснил «Инку» директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков, самое важное нововведение касается именно внешнеэкономической деятельности.

«Главное изменение — введение в правовое поле расчетов криптовалютой по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Для бизнеса, который работает на экспорт и импорт, это сильно упростит жизнь: можно открыто использовать криптовалюту и стейблкоины вместо сложных банковских схем», — уточнил он.

При этом он подчеркивает, что внутри страны либерализации ждать не стоит.

«Использование криптовалюты для внутренних расчетов внутри России, наоборот, станет практически невозможным или сильно рискованным — запрет сохраняется. Одновременно сложнее будет работать полностью «в серую» через иностранные площадки без российских посредников», — добавил он.

Тем компаниям и предпринимателям, которые уже используют криптовалюту в своей работе, Комаленков рекомендует заранее готовиться к новым требованиям. По его словам, логичным шагом станет постепенный переход на российских лицензированных посредников, а участникам ВЭД стоит привести контракты в соответствие с новым режимом. Кроме того, бизнесу придется уделить больше внимания внутреннему учету операций и подготовиться к усилению контроля.

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Впрочем, далеко не все вопросы уже получили ответы. Многие детали будут зависеть от подзаконных актов Банка России и правительства.

«Пока неясно, как будут работать отдельные процедуры на практике, какие требования будут предъявляться участникам рынка и насколько удобной окажется инфраструктура. Поэтому сейчас особенно важны разъяснения Банка России и правительства», — отмечает эксперт.

Среди самых спорных моментов он называет порядок работы реестров криптообменников и цифровых депозитариев, механизм проверки адресов получателей, правила 48-часового периода охлаждения для отдельных операций, перечень разрешенных криптовалют и объем информации, которую участникам рынка придется раскрывать регулятору.

В ближайшие год-два, считает Комаленков, российский крипторынок станет менее хаотичным. Для компаний, готовых работать в регулируемом поле, возможностей может стать больше. А вот пространство для неформальных схем, напротив, заметно сузится.

«Рынок, скорее всего, станет чище, но менее диким — выживут и вырастут те, кто встроится в регулируемые рамки», — ожидает собеседник «Инка».

Что это значит для бизнеса

Закон задает направление, но пока не дает всех ответов. Компаниям, которые уже работают с криптовалютой, имеет смысл заранее оценить переход на российских операторов, проверить схемы внешнеторговых расчетов и подготовить внутренние процессы к более жесткому контролю. Массово перестраивать работу пока рано: ключевые детали должны появиться в разъяснениях Банка России и подзаконных актах.

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