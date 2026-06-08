Российские банки столкнулись сразу с двумя сдвигами в поведении клиентов. Граждане все чаще переводят средства в наличные, а рынок кредитных карт почти уперся в потолок роста.

По данным Банка России, в мае объем наличных денег в обращении увеличился на 381,2 млрд руб. Для этого месяца показатель стал рекордным за весь период наблюдений с 1995 года. Рост идет третий месяц подряд. В марте спрос на наличные составил 301,1 млрд руб., в апреле — 678,7 млрд руб. С начала года объем наличных в обращении вырос на 1,09 трлн руб. Выше показатель был только в первые месяцы пандемийного 2020 года, когда прирост достигал 1,39 трлн руб.

ЦБ связывает повышенный спрос на наличные с перебоями в работе интернета в ряде регионов и адаптацией бизнеса к налоговым изменениям 2026 года. Участники рынка также говорят о расширении теневого оборота. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что малый бизнес все чаще просит клиентов платить наличными вместо переводов или банковских карт.

Еще один фактор — снижение привлекательности безналичных платежей. По словам первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского, банки постепенно отказались от агрессивной конкуренции через кешбэк-программы. Из-за этого для многих клиентов разница между оплатой картой и наличными стала менее заметной.

Для банков этот тренд становится все заметнее. Финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов обращал внимание, что снятые средства не возвращаются в систему через банкоматы и инкассацию, а остаются на руках у населения. Из-за этого отдельные банки уже начали улучшать условия по депозитам. В мае ставки повышали Т-Банк, МКБ и Газпромбанк, в июне такие же решения приняли ВТБ, ПСБ и банк «Дом. РФ».

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Параллельно банки пересматривают подход к кредитным картам. По данным Объединенного кредитного бюро, за январь-апрель было оформлено 4,8 млн новых карт, а число активных пользователей приблизилось к 30 млн человек. Эксперты считают, что рынок подошел к насыщению. Большая часть платежеспособных клиентов уже пользуется кредитными картами.

Высокие процентные ставки выше 50%, ограничения ЦБ для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и ужесточение скоринга снизили возможности для дальнейшего расширения клиентской базы. По оценке участников рынка, банки все чаще конкурируют не за новых заемщиков, а за клиентов друг друга.

Стоимость привлечения надежного пользователя кредитной карты уже превышает 10 тыс. руб. Поэтому банки все чаще работают не только на привлечение, но и на удержание клиентов — через программы лояльности, персональные предложения, повышенный кешбэк в отдельных категориях, экосистемные сервисы и более гибкие условия льготного периода.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от динамики ключевой ставки и поведения вкладчиков. Банкам придется одновременно удерживать деньги внутри системы и бороться за качественных заемщиков. В таких условиях конкуренция все больше будет переходить от ставок и базовых условий к сервисам, бонусным программам и дополнительным услугам.

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