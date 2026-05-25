Банкоматы и платежные терминалы в России должны сохранить работу даже при отключениях мобильного интернета. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Минцифры и операторы связи уже подготовили технические решения, которые помогут устройствам работать стабильнее при ограничениях мобильной сети.

Параллельно ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в так называемые белые списки сервисов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях связи.

Набиуллина также заявила, что банковская система адаптировалась к внешним ограничениям и продолжает восстанавливать капитал за счет прибыли. Ограничения мобильного интернета в российских регионах вводят при угрозе атак беспилотников, чтобы исключить возможность управления ими через сотовые сети.

ЦБ усиливает контроль за наличными

Параллельно Банк России опубликовал методические рекомендации № 1-МР о проверке происхождения денег клиентов и усилении контроля за операциями с наличными. Документ появился 20 мая 2026 года. Он фактически обязывает банки ежедневно анализировать операции клиентов и искать среди них подозрительные.

Регулятор объясняет новые меры борьбой с легализацией преступных доходов, транзитными схемами и выводом денег за рубеж. В ЦБ говорят, что в последнее время выросло число операций, которые могут использоваться в незаконных целях.

Какие операции попадут под проверку

Для физлиц одним из признаков риска станет внесение наличных от 5 млн руб. за 30 дней. Особенно если такие поступления составляют не менее 70% всех зачислений по счету, а затем не менее 70% денег уходит за рубеж в течение 10 дней.

Под контроль также попадут случаи, когда клиент за месяц проводит не менее десяти операций по внесению наличных от 100 тыс. руб. каждая, а затем большая часть средств уходит за границу.

Еще один критерий — внесение физлицом наличных на счет компании на сумму от 5 млн руб. Такая операция может вызвать вопросы, если банк решит, что деньги фактически вносятся в интересах третьих лиц, включая нерезидентов.

Для компаний и ИП порог контроля установлен на уровне 30 млн руб. за 30 дней. Дополнительную проверку могут вызвать операции, при которых объем наличных заметно превышает среднемесячные обороты бизнеса за предыдущие три месяца. Еще один риск-фактор — если раньше компания почти полностью работала по безналичному расчету.

Что сможет сделать банк

Если банк увидит подозрительную операцию, он сможет запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение денег. Это могут быть договоры купли-продажи, справки о доходах, налоговые декларации, свидетельства о наследстве, выписки по счетам и другие подтверждения легальности средств.

Кроме того, банк сможет повысить уровень риска клиента, отказать в проведении операции или передать информацию в Росфинмониторинг по требованиям 115-ФЗ. В сообщениях о подозрительных операциях физлиц будет использоваться специальный код «НФЛ».

Еще одна мера — временное ограничение выдачи наличных через банкоматы. Банк сможет снизить лимит до 50 тыс. руб. в сутки на срок до 48 часов. Если клиенту понадобится более крупная сумма, получать ее придется уже в отделении.

Кого новые правила не затронут

В ЦБ подчеркивают, что рекомендации не должны затронуть клиентов, по которым у банка уже есть подтвержденная информация о доходах, финансовом положении и деловой репутации.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Российской газете», что для добросовестных клиентов с официальными доходами почти ничего не изменится. По его словам, банки и раньше проверяли происхождение средств по антиотмывочному законодательству.

Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов напомнил, что похожие рекомендации ЦБ выпускал еще в сентябре прошлого года. Тогда банкам советовали контролировать операции, при которых объем наличных заметно превышал официальные доходы клиента или деньги на счет вносили третьи лица без подтвержденных родственных связей.

По оценке Наумова, новые рекомендации не затронут 99% клиентов банков. Руководитель финансового мониторинга банка «ДОМ.РФ» Евгений Иванов также считает, что меры направлены прежде всего против дропперов, мошенников и участников теневого рынка.

Зачем банкам новый контроль

Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский считает, что основная нагрузка придется на малый и средний бизнес, который активно использует наличные расчеты и серые схемы.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков пояснил, что подозрения у банка вызывает не один признак, а их сочетание — крупный объем наличных, отсутствие регулярных безналичных поступлений и быстрый вывод денег за рубеж. По его словам, такие операции могут указывать на легализацию серых доходов или уход от налогов.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин отметил, что в 2026 году объем наличных в обращении вырос из-за налоговых изменений, перебоев в работе онлайн-сервисов и усиления контроля за банковскими операциями. По данным Банка России, сейчас у россиян на руках и на вкладах находится более 100 трлн руб.

Как снизить риск блокировки

Эксперты рекомендуют хранить документы, подтверждающие происхождение наличных, не дробить крупные суммы на множество операций и заранее предупреждать банк о нетипичных переводах.

Для бизнеса дополнительными факторами риска могут стать резкий рост наличных оборотов, отсутствие кассовых документов, смешение личных и корпоративных расходов, а также использование счетов компании для личных покупок.

Если банк уже ограничил операцию или счет, клиенту советуют запросить письменное объяснение причин, собрать подтверждающие документы и направить их в банк для пересмотра решения. Если ограничения не снимут, клиент сможет обратиться в межведомственную комиссию при Банке России или в суд.

