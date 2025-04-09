Инициатива «Опоры России», направленная в адрес регулятора состоит в том, что, если клиента ранее уже идентифицировали в другом банке, игрокам следует обмениваться информацией и разрешать онлайн-обслуживание. В финансовых организациях подтвердили, что такой функционал востребован. Если Банк России предоставит правовую возможность, он может быть запущен.

На фоне роста количества малых и средних предпринимателей, которые часто открывают бизнес в небольших населенных пунктах, такой подход стал актуальным. При этом банковских отделений не достаточно и они работают только в крупных городах.

Согласно письму объединения малого бизнеса «Опора России» в Центробанк, в России необходимо ввести механизм «переиспользования идентификации».

Это означает, что банкам будет позволено открывать счета юрлицам и ИП удаленно. Они также будут обязаны проверять достоверность сведений о компании через другие кредитные организации, если там у клиента уже открыт счет.

Сейчас по требованиям «антиотмывочного» законодательства клиент должен лично посетить офис банка. Новый механизм уже испытали на физлицах. Он предусмотрен для банков, подключенных к финансовым платформам (например, «Финуслугам»), которые могут проводить проверку личности самостоятельно или с помощью третьих кредитных организаций.

Из документа бизнес-объединения также следует, что «передача» идентификации от одного банка к другому разрешена с «прослойкой» в виде финансовой платформы, но при этом запрещена «напрямую».

В ЦБ сообщили, что эти предложения требуют анализа, в том числе с привлечением Росфинмониторинга. Затем позицию регуляторов направят представителям бизнеса.

В Банке России считают, что действующее «антиотмывочное законодательство» и так предусматривает много исключений, позволяющих удаленную идентификацию.

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В настоящее время действует эксперимент ФНС «Старт бизнеса онлайн», благодаря которому возможна выдача электронной подписи и одновременного открытия первичных банковских счетов без личного присутствия, заявили в Росфинмониторинге.

Отмечается, что в финразведке разделяют позицию рынка о том, как важно повышать доступность финансовых услуг. Там заявили, что необходимо сохранять надлежащий уровень безопасности и выполнять требования международных антиотмывочных стандартов.

Несмотря на развитость финансового рынка в России, малый и средний бизнес все еще сталкивается с барьерами при взаимодействии с небольшими организациями в этом сегменте.

Основными проблемами, исходя из данных документа, являются удаленность производственных и торговых площадок от офисов банков, низкое количество региональных отделений, а также недостаточное развитие сервисов финансовой доставки.

«Проблема физической доступности офисов банков действительно существует. Самый острый вопрос — в регионах Сибири и Дальнего Востока из-за большой доли удаленных и труднодоступных населенных пунктов», — утверждает директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

Предложения «Опоры России» поддерживают в Корпорации МСП, а также в крупнейших банках. Там отметили важность готовности финорганизаций.

По словам начальника департамента продуктов ББР Банка Андрея Козловского, технологически банки уже давно готовы. «В эпоху катастрофической нехватки времени это будет очень востребовано предпринимателями», — добавил он.

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Ранее стало известно о том, что субъекты МСП смогут облегчить исполнение своих долговых обязательств благодаря механизмам реструктуризации и кредитных каникул, а также с помощью привлечения средств в формате облигационных займов либо через использование возможностей факторинга.