Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал в своем блоге развернутое эссе о том, как распространение искусственного интеллекта может изменить общество и рынок труда. Среди его предложений — налог на ИИ-токены и роботов, а также категория Human Reserved для видов работы, которые должны оставаться за людьми, даже если машины научатся их выполнять.

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Гейтс заявил, что поддержал бы убедительный план глобального замедления разработки ИИ, однако сомневается, что его удастся воплотить из-за экономической и геополитической конкуренции. Эта позиция перекликается с инициативой Pacing the Frontier — открытым письмом сотрудников ИИ-компаний с призывом создать международные механизмы, которые при необходимости позволят замедлить развитие передовых систем, хотя сам Гейтс письмо не упоминает. Одновременно он отметил потенциал ИИ в науке и здравоохранении и предупредил о серьезных потрясениях на рынке труда.

Одно из подробно разобранных предложений касается налоговой системы: Гейтс призывает облагать налогом ИИ-токены и роботов. Нанимая сотрудника, работодатель платит налоги с его зарплаты, тогда как затраты на покупку робота обычно можно сразу списать как бизнес-расход.

По мнению Гейтса, такая система подталкивает компании заменять людей машинами. Налог, по его замыслу, немного замедлил бы автоматизацию и принес деньги на переподготовку работников и укрепление системы социальной поддержки. При этом меру необходимо настроить так, чтобы она не тормозила полезное применение ИИ, например в медицине и образовании.

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Другая идея — выделить категорию Human Reserved («зарезервировано за человеком»): виды работы и отдельные задачи, которые общество сознательно оставит людям, даже если ИИ сможет технически с ними справиться.

Гейтс назвал две причины оставлять часть работы людям. Первая — экономическая: если автоматизация поглотит целую профессию, многие работники не смогут быстро перейти в другую сферу. В качестве примера он приводит 55-летнего строителя, которому после десятилетий в профессии нельзя просто предложить переучиться на специалиста по уходу за пожилыми.

Вторая причина связана не с экономикой, а с границами, которые общество готово установить для технологий. Даже технически способный на это робот, считает Гейтс, не должен сообщать пациенту о неизлечимом заболевании — такой разговор необходимо оставить человеку.

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По мнению Гейтса, границы Human Reserved должны меняться со временем. Часть работы можно защитить уже сейчас, а затем постепенно допускать к ней ИИ на протяжении нескольких лет или десятилетий, сохраняя некоторые места за людьми.

В образовании и психологической помощи он допускает смешанную модель, при которой человек остается главным, а технология расширяет его возможности.

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