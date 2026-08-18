Китайский стартап Lumos Robotics рассматривает новый раунд финансирования перед возможным выходом на биржу в 2027 году. Компания делает ставку не на зрелищные возможности гуманоидных роботов, а на снижение стоимости и повышение эффективности их промышленного применения.

Homa Appliances, Unsplash

Lumos уже привлекла около 1 млрд юаней ($147 млнили примерно 12,63 млрд руб.) в семи раундах. По словам основателя и CEO Ю Чао, деньги пойдут на внедрение роботов на предприятиях, разработку оборудования и ИИ-моделей, а также вычислительную инфраструктуру. Крупнейшим внешним акционером Lumos является японская Mitsubishi Electric, с которой стартап разрабатывает решения для производств.

Хотя Lumos создает двуногих роботов, ее основной коммерческий продукт — MOS 2, колесная машина с двумя манипуляторами для контроля качества и перемещения материалов на заводах. Компания уже внедрила около 30 таких роботов и планирует поставить еще около 50 в течение ближайшего месяца. В 2026 году Lumos рассчитывает довести объем поставок примерно до 300 машин.

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Ю Чао считает ключевым показателем успеха способность роботов стабильно работать в течение длительного времени, повышать производительность и обеспечивать приемлемую окупаемость инвестиций. В одном из проектов по контролю качества, реализованном вместе с Mitsubishi Electric, представитель Lumos заявил, что компания снизила стоимость решения с примерно 1 млн до 200−300 тыс. юаней.

По словам Ю Чао, Lumos располагает примерно 700 тыс. часов данных, собранных с работающих роботов, и использует их для обучения новым навыкам. Компания рассчитывает, что по мере увеличения числа установленных машин этот массив будет расти и ускорять разработку. Роботы, способные надежно выполнять несколько промышленных задач одновременно, по оценке основателя, могут появиться в течение двух-трех лет.

Основанная в 2024 году, Lumos также планирует уже в 2027-м начать выход на зарубежные рынки. Среди первых направлений компания рассматривает Ближний Восток, Европу, Японию и Южную Корею.

Интерес инвесторов к стартапам, развивающим технологии на базе ИИ, остается высоким. В августе европейский ИИ-стартап Lovable привлек $400 млн в раунде Series C, увеличив оценку почти вдвое — до $13,3 млрд. В июне компания достигла годового темпа выручки в $500 млн, а предыдущий раунд в декабре 2025 года проводила при оценке в $6,6 млрд.

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