В 2026 году россияне все еще готовы открыть свое дело, но только после проверки математики: потенциальные предприниматели сначала хотят посчитать расходы и прибыль, изучить спрос и конкурентов, а уже потом искать первых клиентов. Более того, в ближайшие два года собираются открыть или уже ведут его 27% опрошенных россиян. Еще 37% пока не планируют запуск, но задумываются о предпринимательстве. Такие результаты получили «Авито Промо» и «Авито Товаров» в исследовании с участием 10 тыс. россиян старше 18 лет. Выводы по результатам опроса — в распоряжении «Инка».

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В исследовании приняли участие 10 тыс. россиян, но вопросы о предпринимательских планах задавались 6 364 респондентам, которые уже ведут бизнес, планируют его открыть или задумываются об этом. Из них 12% не готовы вкладывать деньги в запуск, поэтому распределение по объему стартовых вложений рассчитывалось среди остальных 88%.

Среди тех, кто уже ведет бизнес, планирует его открыть или задумывается об этом, наиболее популярными направлениями оказались хобби, творчество и рукоделие, а также услуги — по 20%. Еще 14% рассматривают кафе или ресторан, 13% — сферу красоты и ухода. По 12% приходится на строительство и ремонт, развлечения и досуг, а также ИТ и цифровые продукты.

Предпринимательские планы заметно различаются в зависимости от пола. Среди мужчин чаще всего выбирали услуги (21%), строительство и ремонт (20%) и ИТ/цифровые продукты (18%). У женщин в лидерах хобби, творчество и рукоделие (26%), красота и уход (22%) и услуги (19%).

Главный мотив для запуска бизнеса — желание работать на себя: его назвали 39% потенциальных предпринимателей. Еще 35% рассчитывают зарабатывать больше, 29% хотят заниматься любимым делом. Для 17% важна возможность работать удаленно, а 14% хотят реализовать собственную бизнес-идею.

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Если бы начать бизнес пришлось уже завтра, 37% сначала посчитали бы стартовые расходы и возможную прибыль. Еще 35% проверили бы спрос и изучили конкурентов. По 22% занялись бы поиском первых клиентов или регистрацией бизнеса, а 21% сначала определились бы с товаром или услугой.

На запуск собственного дела потенциальные предприниматели в среднем готовы потратить 338 963 руб. При этом финансовый порог у этой аудитории сильно различается. 18% готовы вложить до 50 тыс. руб., 19% — от 50 до 100 тыс., 17% — от 100 до 300 тыс. Еще 14% рассматривают вложения до 500 тыс., 11% — до 1 млн руб., а 9% готовы вложить больше 1 млн руб. Оставшиеся 12% вообще не готовы вкладывать деньги в запуск.

Продвигать будущий бизнес респонденты также планируют преимущественно через цифровые каналы. По 18% собираются использовать площадки электронной коммерции самостоятельно или с помощью специалистов и агентств. Еще 17% рассчитывают на короткие вертикальные видео. В целом 21% назвали e-commerce площадки сервисом, который уже выбрали или выбрали бы для старта бизнеса.

Портрет современного начинающего предпринимателя в России такой: сначала он посчитает, есть ли экономика, затем проверит спрос и только после этого начнет искать клиентов и реально оформлять бизнес. При этом входной порог для части аудитории остается очень небольшим — почти каждый пятый потенциальный предприниматель рассчитывает уложиться в 50 тыс. руб.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает потенциальный спрос не только на традиционные услуги для запуска компаний, но и на инструменты, которые позволяют дешево проверить бизнес-идею: найти первых клиентов, протестировать товар, оценить спрос и посчитать экономику до серьезных вложений. Это особенно актуально для проектов в услугах, творчестве и небольшом товарном бизнесе.

Для электронных продаж и сервисов продвижения здесь тоже есть отдельная аудитория: значительная часть потенциальных предпринимателей еще находится не на этапе масштабирования, а на этапе проверки гипотезы. Для них важнее возможность быстро и относительно недорого понять, работает ли идея, чем полноценная инфраструктура уже растущего бизнеса.

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