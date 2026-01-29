Ушедший 2025 год оказался не годом роста, а годом взросления. Высокая ключевая ставка, дорогие деньги, дефицит людей и конец «дешевых решений» заставили российский бизнес — от девелопмента до вина и кибербезопасности — пересобирать модели. В закрытой дискуссии, на которой побывал «Инк», участвовали представители сфер недвижимости, ИТ, ретейла, и разговор неожиданно быстро ушел от частных проблем к общему выводу: 2026 год будет не про экспансию, а про баланс, расчет и выживание без иллюзий.

Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash

Год стабилизации, а не роста

Участники дискуссии сходятся в одном: рынок перестал «лететь», но и не рухнул. Проекты замедляются, инвестиционные решения принимаются дольше, а слово «эффективность» вытеснило слово «масштабирование».

Марья Дей, генеральный директор Simple Wine, сформулировала это максимально прямо: рост возможен даже на падающем рынке — но только если бизнес умеет считать маржу и не живет ожиданием чудес. Эпоха, когда можно было «переждать» за счет оборота или инвестора, закончилась.

«Это уже даже не тренд, это гигиенический минимум для любого серьезного — и даже малого — бизнеса сегодня», — добавила она.

➡️ Практический вывод для МСП: если вы до сих пор оцениваете бизнес по выручке, а не по юнит-экономике — 2026-й быстро это исправит.

Тренд №1. Эффективность вместо иллюзий роста

Вино, девелопмент, сервисы — разница в продукте больше не спасает от одинаковых ошибок. Все участники так или иначе говорили об одном: бизнес больше не про «потом отобьется».

«У нас люди за последние несколько десятилетий уже в мир посмотрели, уже знают, что хорошо, что плохо, какие должны быть квартиры, подъезды, как бы должен быть классный продукт, и это касается всех», — обратил внимание Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.

Марья Дей отметила, что рост издержек, комиссии агрегаторов, логистика и персонал заставляют пересматривать модели целиком. Выигрывают не самые крупные, а те, кто умеет быстро резать лишнее и точно понимать, где зарабатывает.

➡️ Собеседники сошлись на мысли, что компании, которые в 2025 году провели ревизию продуктовой линейки и отказались от нерентабельных направлений, входят в 2026-й в более устойчивом положении, чем те, кто продолжал «держать всё».

Тренд №2. Люди — главный дефицит

Кадровый вопрос поднимал почти каждый спикер — и в недвижимости, и в сервисе, и в ИТ традиция просто увольнять неподходящих и нанимать на их место новых больше не работает. Это следует просто признать: обучение стало обязательной частью бизнеса.

«Люди будут всегда, и ими нужно заниматься, развивать и задавать себе вопрос: почему у вас плохие люди. А не рассказывать, что они плохие в принципе», — убежден Александр Биба.

Он рассказал о собственной академии, горизонтальной мобильности внутри сети и попытках вернуть престиж профессиям, которые еще недавно считались временными: горничные и официанты.

➡️ Выходит, что дешевле учить и удерживать, чем постоянно искать. Бизнес, у которого нет системы обучения, платит за это дважды — деньгами и сроками.

Тренд №3. ИИ — больше не хайп, а гигиена

Интересно, что ни один спикер не говорил об ИИ в восторженных тонах. Речь шла не о «революции», а о рутине.

Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса в Kaspersky Lab, подчеркивал: ИИ — это инструмент ускорения и удешевления процессов, но ответственность за решения по-прежнему несет человек. Особенно там, где цена ошибки высока — в безопасности, финансах, управлении.

«Если мы сейчас, в принципе, не будем заниматься искусственным интеллектом, через какое-то время мы превратимся в Nokia, в Kodak, в Blackberry и тому подобное», — добавил Александр Биба.

➡️ Общий консенсус:

в маркетинге, аналитике и бэк-офисе ИИ уже must have;

во фронтальных и критических решениях — осторожность и контроль.

Читайте также Выйти из тени: почему малый и средний бизнес пока осторожничает с ИИ

Тренд №4. Безопасность стала задачей СЕО

Информационная безопасность (ИБ) окончательно перестала быть «темой айтишников». Это прозвучало жестко и однозначно: киберриски сегодня — в топе управленческих рисков.

Речь не о формальном соответствии требованиям, а о выживаемости бизнеса: утечки, простои, репутационные потери становятся слишком дорогими, чтобы относиться к ним как к второстепенной функции.

«Все мы живем в цифровом мире. ИТ растет, а внутри ИТ растет инфобез. <…> Раньше в моем списке приоритетов были налоговые, всякие финансовые вопросы, сейчас это вопросы, связанные с кибербезопасностью», — поделилась Анна Акиньшина, глава девелопера «Самолет».

➡️ Таким образом, если ИБ не входит в повестку топ-менеджмента, компания платит за это позже — и всегда больше.

Тренд №5. Недвижимость как тихая гавань

На фоне дорогих денег и неопределенности девелоперы фиксируют постепенный переток средств из депозитов в «понятные» активы. Коммерческая недвижимость снова рассматривается как способ сохранить и структурировать капитал.

«Мы все с вами прекрасно понимаем культуру инвестирования в нашей стране. Основная инвестиция для многих поколений — это квартира. А сейчас мы видим тренд на инвестиции в коммерческую недвижимость. <…> Тренд перекладывания денег из депозитов в недвижимость — мы его очень сильно ждали, честно, — этот тренд конца 2025 года. И, конечно же, мы рассчитываем, что этот тренд в 2026-м будет повторяться», — добавила Анна Акиньшина.

При этом, по ее словам, покупатель жилья тоже изменился: ему стали важны не метры, а среда — инфраструктура, логистика, сценарии жизни и работы. Просто «бетон» больше не продается.

➡️ То есть проекты, которые закладывают качество среды, выигрывают даже при замедлении рынка.

Итог: 2026 — год баланса

Главный вывод дискуссии оказался неожиданно не про технологии и не про ставку. 2026 год — это год отказа от иллюзий.

Теперь предпринимателям необходимо ловить баланс между:

ростом и устойчивостью,

автоматизацией и ответственностью,

экономией и качеством,

скоростью и безопасностью.

Бизнес, который это понял в 2025-м, входит в следующий год без паники. Остальным придется учиться быстро — и на своих ошибках.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.