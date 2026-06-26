Минфин России может пересмотреть параметры патентной системы налогообложения после обращений предпринимательских объединений. Представители бизнеса предложили отказаться от запланированного снижения предельного дохода для применения патента и сохранить действующий лимит в 20 млн руб., мотивируя это необходимостью сохранить единые правила для малого бизнеса.

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С предложениями к федеральным властям обратились сразу несколько организаций, в том числе «Опора России», Союз бухгалтеров России и Союз предпринимателей Амурской области. Их позиция появилась после принятия Госдумой закона, который сохранил до конца 2029 года прежний порог выручки для компаний на упрощенной системе налогообложения, при превышении которого возникает обязанность платить НДС.

Авторы инициативы обращают внимание, что для патентной системы аналогичное решение пока не принято. По действующим нормам уже через год максимальная выручка для работы на ПСН должна уменьшиться с нынешних 20 млн до 15 млн руб., а еще спустя год — до 10 млн руб.

По мнению бизнеса, различия между двумя специальными налоговыми режимами приведут к дополнительным расходам для предпринимателей, которые работают в торговле, сфере услуг и общественном питании. В объединениях считают, что сохранение действующего лимита позволит избежать лишней административной нагрузки и обеспечит стабильность налоговых условий для небольших компаний.

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Как отметил президент «Опоры России» Александр Калинин, изменения могут коснуться примерно 33 тыс. предпринимателей, чей годовой доход находится в диапазоне от 10 до 20 млн руб. При этом основная масса пользователей патентной системы — около 1,45 млн индивидуальных предпринимателей — работает с меньшей выручкой.

В Минфине сообщили, что окончательное решение по вопросу пока не принято. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что предложения предпринимательского сообщества будут рассмотрены совместно с регионами и экспертами. Обсуждение планируется завершить до конца года, после чего власти определят дальнейшую судьбу действующих ограничений по ПСН.

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