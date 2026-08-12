Российские компании в первом полугодии 2026 года значительно увеличили расходы на защиту от беспилотников. Объем соответствующих закупок в коммерческом секторе достиг 441,3 млн руб. — в 6,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитали аналитики «Тендерплана».

Unsplash

В расчет вошли публичные закупки, размещенные на доступных торговых площадках и найденные по ключевым словам. Динамику подтвердили и в «Контур. Закупках», хотя оценка сервиса оказалась существенно ниже: по его данным, компании потратили на такие решения 25,71 млн руб., что на 49% больше год к году. Разница объясняется методикой подсчета и составом агрегируемых площадок.

Наиболее заметное ускорение спроса пришлось на июнь. В конце мая президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству совместно с бизнесом проработать меры защиты предприятий от атак БПЛА. После этого коммерческие организации активнее стали искать решения для обнаружения, подавления и перехвата беспилотников.

При этом предприятия не получили свободного доступа к вооружению армейского образца. Как поясняют эксперты, бизнес может самостоятельно приобретать нелетальные средства защиты: инженерные заграждения, системы связи и обнаружения, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без боевой части. Оружие для мобильных огневых групп предполагается получать через Минобороны и Росгвардию с соответствующим учетом.

Читайте также Селлеров Wildberries предложили защитить от банкротства после атак беспилотников

Рынок одновременно столкнулся с риском дефицита. Право создавать собственные группы для противодействия БПЛА появилось у бизнеса недавно, а производители пока не способны мгновенно закрыть весь потенциальный спрос, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Еще одна проблема — необходимость многоуровневой защиты. По словам генерального директора Завода габионных конструкций Владимира Когана, современные беспилотники способны наносить несколько ударов практически в одну точку. Поэтому одной системой обнаружения или подавления угрозу не решить: защита должна снижать вероятность непосредственного попадания боевой части в крышу или стены объекта.

Комплексные системы при этом остаются наименее востребованным сегментом. По данным «Тендерплана» и «Контур. Закупок», компании чаще приобретают отдельные элементы противодроновой защиты. Полноценная эшелонированная система, объединяющая несколько способов противодействия, встречается в закупках значительно реже.

У бизнеса есть и кадровая проблема. На рынке пока мало заказчиков, способных самостоятельно сформировать требования к комплексной защите от беспилотников, считают эксперты. Для предприятий не создана единая система подготовки специалистов, а внутри многих компаний нет сотрудников, способных оценивать не только технические параметры оборудования, но и характер потенциальных угроз.

Читайте также Потери продавцов Wildberries из-за атак на склады оценили почти в 280 млрд рублей

По мнению экспертов, предприятиям промышленной и критической инфраструктуры стоит рассматривать защиту шире собственного периметра. Один из вариантов — выстраивать систему противодействия на уровне всего региона, чтобы обнаруживать и нейтрализовать беспилотники еще до их приближения к конкретному объекту. Остаются нерешенными и вопросы ответственности за возможный ущерб при применении средств поражения охраной предприятий.

Дополнительным стимулом для рынка становится страхование. Компании сталкиваются с сокращением покрытия ущерба от атак БПЛА либо с ростом стоимости соответствующих полисов. В результате инвестировать в защиту приходится и тем предприятиям, которые прежде практически не учитывали такой риск.

При этом бизнес пока чаще ищет отдельные решения, а не готовую универсальную систему. Среди наиболее востребованных направлений — мобильные огневые группы и дроны-перехватчики. Часть заказчиков, по словам экспертов, все еще рассчитывает найти одно средство, которое сможет полностью закрыть проблему защиты от беспилотников.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.