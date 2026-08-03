Потенциальные потери продавцов Wildberries из-за серии атак БПЛА на логистические комплексы маркетплейса могут составить 214,9−279,6 млрд руб. Такую оценку дал ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко. По оценке гендиректора SellerDen Дениса Ветренникова, число пострадавших предпринимателей может исчисляться несколькими сотнями тысяч, однако действующий механизм выплат пока охватил лишь часть из них.

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Серия атак на складские и сортировочные объекты Wildberries началась 18 июля. За последующие две недели удары пришлись на площадки в Московской, Тамбовской, Ленинградской, Самарской, Пензенской, Рязанской, Волгоградской, Свердловской и Владимирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Татарстане, Удмуртии и Крыму. По оценке Семко на 2 августа, повреждения получили от 893 тыс. до 1,154 млн кв. м, или 17,2–22,2% из 5,2 млн кв. м публично заявленной логистической инфраструктуры объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Расчет построен по аналогии с пожаром на складе в Шушарах в 2024 году. Тогда компенсации за утраченные товарные остатки на объекте площадью 112 тыс. кв. м приблизились к 35 млрд руб. Семко скорректировал этот показатель с учетом роста стоимости товаров и перенес его на оценочную площадь нынешних повреждений. Так получился диапазон от 214,9 млрд до 279,6 млрд руб. В него входят только запасы продавцов, без стоимости зданий, оборудования и сортировочных линий, сбоев в логистике и недополученных продаж.

Маркетплейс уже объявил о первых мерах поддержки. Предпринимателям предложили льготные условия хранения и транзитных поставок, а WB Банк предоставил отсрочки по погашению долгов, льготные кредиты и факторинг. Одновременно RWB обсуждает с властями налоговые послабления для пострадавших продавцов. К поддержке подключились и крупные банки. В ВТБ предприниматели могут обратиться за отсрочкой по основному долгу и процентам, а Сбербанк принимает заявки на реструктуризацию кредитов от продавцов, потерявших товары.

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Однако с выплатами по-прежнему остается много вопросов. На первом этапе средства начислили более чем 88 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Во второй транш вошли 97 тыс. предпринимателей, в том числе продавцы, уже получавшие первую выплату. Принцип расчета Wildberries связывает с внутренним «симулятором продаж», который моделирует торговлю так, словно утраченные товары остались на складе и продолжили продаваться в обычном режиме. Как именно работает алгоритм, компания не раскрывает.

Сами продавцы говорят, что начисленные суммы нередко оказываются несопоставимы с потерями. Одни получили лишь несколько процентов от стоимости утраченной продукции, другим деньги не пришли вовсе. Больше всего неопределенности остается у предпринимателей с крупными оборотами и значительными товарными остатками. Понятного порядка, размера и сроков выплат для них Wildberries пока не раскрыл.

Ситуацию осложняет новая редакция оферты Wildberries, вступившая в силу 7 июля — за 11 дней до первых атак. В документе появился пункт, который относит теракты и удары БПЛА к обстоятельствам непреодолимой силы и освобождает маркетплейс от обязанности компенсировать утраченные товары. Однако юристы отмечают, что само наличие такого условия не снимает ответственность автоматически. Значение будут иметь дата принятия товара и оценка конкретных обстоятельств судом. Часть предпринимателей уже готовит досудебные претензии и намерена добиваться возмещения потерь.

Параллельно многие бренды пытаются вернуть хотя бы часть потерянной выручки через прямые продажи. Они обращаются к покупателям в социальных сетях, а блогеры и известные предприниматели публикуют подборки пострадавших продавцов и призывают поддержать их заказами. После таких публикаций спрос у некоторых брендов временно вырос в несколько раз. Однако даже успешная кампания может компенсировать лишь часть потерь и не заменит понятного механизма выплат со стороны маркетплейса.

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