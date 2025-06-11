Платформа Wibes, созданная Wildberries и Russ (ООО «РВБ»), расширяет возможности монетизации для контент-мейкеров, вводя систему вознаграждений за просмотры видеороликов. Первые выплаты участники программы получат в августе за контент, опубликованный в июле.

Фото: Freepik

Согласно новым условиям, авторы, зарегистрированные в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, будут получать 100 руб. за тысячу просмотров своих видео. Для удобства отслеживания статистики в личном кабинете приложения появится счетчик, учитывающий просмотры с начала июня.

Участвовать в программе смогут блогеры, разместившие как минимум два видеоролика длительностью от 5 секунд, при условии, что они не являются продавцами на Wildberries. Однако вознаграждения не будут начисляться за видео, загруженные в рамках партнерской программы Wibes по продвижению товаров.

Дополнительные условия участия, включая способы вывода средств, будут объявлены позже через официальные источники компании.

Прочитайте также Скидки под контролем: Ozon и Wildberries добавили функцию запрета автоакций по требованию ФАС

Wibes, запущенный в бета-режиме в марте 2025 года, представляет собой платформу для социальной коммерции, где пользователи могут покупать товары, просматривая короткие видеообзоры, подборки, материалы о новинках и трендах, а также читая статьи.

В апреле сервис представил партнерскую программу, позволяющую российским продавцам Wildberries и зарегистрированным блогерам продвигать товары через платформу.

С момента старта приложение Wibes скачали более 1 млн раз, а его аудитория превысила 6,3 млн пользователей.