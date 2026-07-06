Мировому бизнесу следует готовиться к долгим и крепким отношениям с дорогими деньгами, подсчитал Bloomberg. По оценке агентства, средняя ключевая ставка центробанков ведущих экономик останется выше прежних прогнозов как минимум до 2028 года из‑за боевых действий США и Израиля против Ирана.

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Кризис вокруг Ирана отодвинул возвращение дешевых денег. Рост цен на нефть усилил инфляционные ожидания и заставил аналитиков пересмотреть прогнозы по ставкам, а значит, кредиты для бизнеса будут дешеветь медленнее, чем ожидалось в начале года.

Теперь в моделях агентства:

на конец 2026 года средняя ставка по крупным экономикам ожидается около 5,10% вместо 4,41%, которые закладывались в январе, до начала боевых действий — разница примерно 0,7 п. п.;

к концу 2027 года показатель снижается до примерно 4,5%, но остается примерно на 0,75 п. п. выше январского прогноза;

в 2028 году «зазор» между старой и новой траекторией ставок все еще держится в районе 0,5 п. п.

Вооруженный конфликт усиливает давление на цены через энергию и логистику, а значит, центробанки дольше держат жесткую политику и осторожнее подходят к любым снижениям ставок.

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Российский контекст

В России ключевая ставка также остается высокой и сейчас составляет 14,25%. Инфляционное давление постепенно ослабевает, однако устойчивый рост цен, как считают в Банке России, все еще находится в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Регулятор допускает дальнейшее снижение ставки, но будет ориентироваться на динамику инфляции и ожиданий, а также на риски со стороны внутренних и внешних условий.

На последнем заседании совет директоров ЦБ смягчил ставку лишь на 0,25 п. п. Следующее заседание пройдет 24 июля.

Что это значит для бизнеса

Для глобального бизнеса прогноз Bloomberg означает, что стоимость заемных денег останется повышенной дольше, чем рассчитывали еще зимой, до начала боевых действий на Ближнем Востоке. Компании будут осторожнее запускать долгосрочные инвестиционные проекты, проводить сделки слияния и поглощения и браться за масштабное строительство, поскольку обслуживать привлеченный капитал станет дороже.

Российским компаниям это добавляет еще один аргумент к осторожности: даже если ЦБ продолжит снижать ставку, делать это он будет на фоне по-прежнему высокой глобальной доходности и геополитической нестабильности, а значит, дешевого финансирования «по старым временам» ждать не стоит.

В практическом смысле для предпринимателей это сигнал пересмотреть финансовые модели, то есть закладывать более высокую стоимость капитала в расчеты, внимательнее относиться к долговой нагрузке и искать способы финансирования роста не только за счет кредитов, но и через операционную эффективность и партнерские форматы.

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