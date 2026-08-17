Платежный сервис Stripe заключил соглашение о покупке стартапа OpenRouter, который выступает посредником между разработчиками и различными моделями искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Сумма сделки превышает $7 млрд.

Gemini AI

OpenRouter позволяет клиентам выбирать разные ИИ-модели под конкретные задачи и бюджет, не привязываясь к одному поставщику. Сервис предоставляет доступ более чем к 400 моделям и, по собственным данным компании, насчитывает 8 млн пользователей по всему миру.

В мае OpenRouter привлек раунд серии B на $113 млн при оценке компании в $1,3 млрд. Среди инвесторов стартапа — Sequoia, Andreessen Horowitz, Menlo Ventures и Capital G, инвестиционное подразделение Alphabet.

Тогда же гендиректор OpenRouter Алекс Аталла сравнил свой сервис со Stripe в сфере ИИ: продукт дает клиентам единую точку доступа к разным ИИ-системам и защищает от привязки к одному разработчику моделей.

О переговорах Stripe и OpenRouter о покупке впервые сообщила The Wall Street Journal в июле. Тогда стороны обсуждали условия сделки, итоговая сумма которой, по данным Bloomberg, превысила $7 млрд — то есть более чем в пять раз выше оценки OpenRouter при последнем раунде финансирования всего три месяца назад.

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Представитель Stripe заявил TechCrunch, что компания не комментирует слухи и предположения. Официального подтверждения сделки от обеих сторон пока не поступало.

Для Stripe покупка OpenRouter укладывается в стратегию расширения за пределы платежного бизнеса в сторону инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом — сегмента, который в 2026 году остается одним из главных источников венчурных инвестиций и M&A-активности в технологическом секторе. В частности, ранее сообщалось, что Stripe вместе с компанией Advent планирует купить PayPal.

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