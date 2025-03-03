Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) в 2024 году тайно проверила 500 ресторанов и отелей в России по аналогии с Michelin. Руководитель организации Галина Драгни сообщила, что знак качества получили менее 20% из них. В 2023 году проверку успешно прошли 25% из 350 отелей.

Руководитель Федерация ревизоров гостеприимства ранее сообщала ТАСС, что по итогам 2023 года, организация проверила 350 объектов в РФ более 1 тыс. раз, 25% из них получили знак качества и попали в российский гид.

Драгни сообщила что из 500 проверяемых объектов менее 20% получили знак качества. Это всего 58 отелей. Они смогут размещать его на входных группах, дверях и в зоне ресепшен.

Высшую награду ревизоров в три кристалла получили восемь отелей из Москвы и Санкт-Петербурга. По два кристалла получили гостиницы и рестораны Омска, Сочи, Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга. По одному кристаллу получили заведения из Сочи, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

Федерация ревизоров занимается развитием гастрономического туризма, качественного отельного отдыха в России и СНГ. Российский аналог системы Michelin стремится не только сделать путешествия по России более комфортными, но и повысит их уровень.

Ранее были представлены результаты ежегодной премии «Островок! Guests’ Choice» за 2024 год. Награда вручается лучшим, по мнению туристов, объектам размещения уже в четвертый раз. В 2024 году рейтинг впервые охватил рекордное количество участников — около 3,5 тыс. объектов.