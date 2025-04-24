Коалиция из 12 штатов, включая Нью-Йорк, Аризону и Колорадо, подала иск в Суд международной торговли США против администрации президента Дональда Трампа, сообщает CNN. Штаты обвиняют американского лидера в неправомерном введении пошлин, которые «незаконно повышают налоги» для американцев.

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Истцы полагают, что Трамп не имел полномочий использовать Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), принятый в 1977 году, для введения пошлин.

В иске утверждается, что за почти 50 лет существования IEEPA ни один президент не применял его для введения пошлин, несмотря на глобальные торговые дефициты и антинаркотические кампании.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что пошлины противоречат обещаниям Трампа снизить цены. По ее мнению, они приведут к инфляции, безработице и экономическому ущербу.

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Истцы также требуют остановить введение глобальных взаимных пошлин, временно отложенных в апреле. Они ссылаются на нарушения Конституции и Закона об административных процедурах.

Белый дом назвал иск «охотой на ведьм». Представитель Куш Десаи заявил, что администрация использует законные полномочия для борьбы с «чрезвычайными ситуациями», включая нелегальную миграцию, поток фентанила и торговый дефицит США.

Ранее Калифорния подала отдельный иск, утверждая, что тарифы наносят «непоправимый ущерб» штату и его жителям. Аналогичный иск также подали представители малого бизнеса.