Контентная платформа «Дзен», сервис онлайн-бронирования «Островок» и платформы по подбору и развитию карьеры «Эйч» и «Буду» опросили 1,5 тыс. россиян и узнали, сколько из них предпочитает воркейшн вместо отпуска, а также какие направления для него выбирают. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

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Воркейшн (от англ. work — «работа» и vacation — «отпуск») — формат работы в условиях, изначально предназначенных для отдыха. Это может быть пляж, загородный дом или курортный отель. Исследование показало, что с этим понятием знакомы уже 59,2% россиян.

Как выяснилось, 40,7% респондентов выбирают эту концепцию, так как не могут полностью отключиться от рабочих задач. По их словам, формат стал вынужденной альтернативой полноценному отпуску.

16,7% опрошенных рассказали, что совмещают работу и отдых по собственному выбору, и еще столько же — из-за желания сменить обстановку. Для 11,7% такой формат стал способом сэкономить официальные отпускные дни и сохранить продуктивность.

46% участников опроса поделились, что во время воркейшена работают по 4-8 часов, а 9% — более 8 часов в день. Еще 41% респондентов относится к этой концепции больше как к отпуску и работает менее 4 часов в день.

Изображение: Yosep Surahman, Unsplash Читать также Иностранные специалисты начали проявлять интерес к работе в России

В России самым популярным местом для воркейшена стали Сочи. Чаще всего сотрудники выбирают этот курорт из-за мягкого климата, моря и удобства для удаленной работы.

В лидерах также оказались направления Кавказа — Дагестан, Пятигорск и города Черноморского побережья. Калининград и Санкт-Петербург стали следующими по числу упоминаний в качестве популярных мест для воркейшена. Кроме того, россияне отметили Казань, Нижний Новгород, Карелию, а также Алтай и Байкал.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью для воркейшена пользуются Турция и страны Южной Азии — Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Бали. Их выбирают за развитую инфраструктуру, стабильный и быстрый интернет, тишину и природную красоту.

Также в числе популярных мест для совмещения работы и отдыха — ОАЭ, Куба и некоторые страны Африки (в том числе ЮАР). Среди европейских направлений опрошенные отметили только Францию и Италию.

Исследование показало, что наиболее популярен такой формат работы у специалистов IT-сферы. Там работают 16% участников исследования, из них 76% практикуют воркейшн.

Большинство опрошенных из этой отрасли могут работать в таком режиме по несколько месяцев, полгода или на постоянной основе из-за удаленного формата занятости.

На втором месте — представители креативной индустрии: журналисты, SMM- и PR-менеджеры, digital-специалисты и маркетологи. В отличие от IT-специалистов, представители этой сферы чаще выбирают короткие поездки для воркейшена. Как правило, у них это путешествия несколько раз в год на несколько дней, две недели или месяц.