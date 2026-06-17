Брендам оказалось проще попасть в выдачу ИИ-поиска, чем убедить пользователей доверять его ответам, следует из нового отчета WordPress VIP. По мере распространения генеративной выдачи увеличивается разрыв между присутствием контента в ответах ИИ и доверием аудитории. Пользователи все чаще перепроверяют полученную информацию по первоисточникам.

Igor Omilaev, Unsplash

В исследовании участвовали 2000 респондентов из США — 800 руководителей компаний и директоров по маркетингу, а также 1200 потребителей. Авторы отчета зафиксировали переход от классического SEO к адаптации контента для ИИ-агентов, который одновременно сопровождается усилением недоверия аудитории.

Среди опрошенных потребителей 60% негативно воспринимают бренды, которые активно используют ИИ в общении с аудиторией. Еще 86% заявили, что не готовы полностью доверять ответам ИИ и продолжают сверять информацию с первоисточниками.

Еще 42% участников опроса заявили, что доверяют ответам ИИ без ссылок на источники меньше, чем дополнительным сборам авиакомпаний, запутанным политикам конфиденциальности и даже медицинским счетам.

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Отдельно авторы отчета описывают так называемую «усталость от ботов». По их оценке, она возникает в среднем уже после 40 минут взаимодействия с ИИ-системами.

Среди потребителей 61% не смогли назвать ни одного бренда, который, по их мнению, удачно использует ИИ в общении с аудиторией. Еще 16% заявили, что ни одной компании пока не удалось применять технологию эффективно.

Для бизнеса ситуация тоже оказалась неоднозначной. По данным опроса, компании тратят в среднем около 16,6 часа в неделю на то, чтобы понятнее объяснять аудитории, где и для чего они используют ИИ.

Почти три четверти респондентов также заявили, что за последние десять лет интернет стал «менее человечным».

Несмотря на скепсис аудитории, компании продолжают менять свои стратегии. Среди представителей бизнеса 60% сообщили, что за последний год получили больше трафика из ИИ-поиска и систем, формирующих готовые ответы. Еще 74% руководителей назвали одним из главных приоритетов присутствие контента в ИИ-выдаче и корректное указание его источника.

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Технический директор WordPress VIP Брайан Элви отметил, что раньше сайты создавали прежде всего для людей, а теперь компаниям приходится учитывать и ИИ-агентов, которые ищут информацию от имени пользователей. По его словам, если система не может прочитать контент сайта, тот становится «невидимым» для растущей аудитории ИИ-поиска.

Элви добавил, что для части пользователей такой сайт фактически «не существует». Однако одного присутствия в ИИ-выдаче недостаточно. Если контент выглядит безличным или не вызывает доверия, аудитория с меньшей вероятностью вернется к нему.

Авторы отчета сделали вывод, что развитие интернета будет зависеть от способности компаний одновременно адаптировать контент для ИИ-систем и сохранять доверие людей.

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