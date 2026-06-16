Искусственный интеллект быстро становится новым каналом потребления новостей. Согласно Reuters Institute Digital News Report 2026, около 10% пользователей уже получают новости через такие сервисы, как ChatGPT и Gemini. Годом ранее этот показатель составлял 7%, что показывает быстрый рост сегмента.
Особенно быстро этот формат растет среди молодой аудитории. Среди пользователей младше 35 лет доля тех, кто получает новости через чатботы, достигает примерно 16%. Это почти вдвое выше среднего уровня.
Отчет показывает, что молодые пользователи все чаще воспринимают ИИ не только как инструмент поиска, но и как способ быстрее разобраться в событиях и получить простое объяснение сложных тем.
Одновременно исследование показывает более широкий сдвиг в медиапотреблении. Традиционные текстовые форматы постепенно уступают место визуальным, а онлайн-видео становится одним из ключевых каналов получения новостей. Особенно заметно это в социальных сетях и на платформах коротких видео, где аудитория все чаще впервые узнает о событиях через видеоконтент.
Авторы отчета отмечают, что меняется сама модель взаимодействия с новостями. Пользователи все чаще получают не только отдельные материалы, но и готовые ответы, краткие объяснения и пересказы событий через алгоритмические системы и ИИ-интерфейсы.
Дополнительные данные отчета показывают масштаб изменений в медиасреде. Социальные сети и видеоплатформы стали одним из главных способов доступа к новостям. Около 54% пользователей получают информацию через такие каналы, тогда как 51% обращаются напрямую к сайтам и приложениям СМИ. При этом 77% аудитории регулярно смотрят новостное онлайн-видео, что усиливает роль видеоплатформ как важного входа в новостную повестку.
В России похожая тенденция
В России изменение привычек тоже связано с распространением ИИ-инструментов. Согласно исследованию Starlab, ГК Starlink, 35,1% активных пользователей нейросетей заявили, что после знакомства с ИИ стали иначе искать информацию.
Наиболее заметные изменения коснулись поисковых систем. Среди тех, чье поведение изменилось, 26,6% стали реже пользоваться «Яндексом» и Google. Еще 22,6% сократили обращение к обзорам, инструкциям и видеоотзывам, 19,8% стали меньше потреблять контент в социальных сетях, а 15,8% — новости на сайтах СМИ.
Изменение пользовательских привычек постепенно влияет и на компании. Российские бренды начинают воспринимать ответы ИИ-ассистентов как новый канал контакта с аудиторией — наряду с поисковой выдачей и маркетплейсами. Пользователи все чаще обращаются не только к Google и «Яндексу», но и напрямую к нейросетям с вопросами о товарах, услугах и рекомендациях.
Так развивается новое направление — GEO (Generative Engine Optimization), или оптимизация брендов под генеративные системы. Если классическое SEO направлено на продвижение в поисковой выдаче, то GEO связано с тем, как компания представлена в ответах ИИ-моделей. В России рынок пока находится на ранней стадии развития. Бренды только начинают отслеживать свою «ИИ-видимость» — то, насколько часто и в каком контексте они появляются в ответах нейросетей.
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