Искусственный интеллект быстро становится новым каналом потребления новостей. Согласно Reuters Institute Digital News Report 2026, около 10% пользователей уже получают новости через такие сервисы, как ChatGPT и Gemini. Годом ранее этот показатель составлял 7%, что показывает быстрый рост сегмента.

Solen Feyissa, Unsplash

Особенно быстро этот формат растет среди молодой аудитории. Среди пользователей младше 35 лет доля тех, кто получает новости через чатботы, достигает примерно 16%. Это почти вдвое выше среднего уровня.

Отчет показывает, что молодые пользователи все чаще воспринимают ИИ не только как инструмент поиска, но и как способ быстрее разобраться в событиях и получить простое объяснение сложных тем.

Одновременно исследование показывает более широкий сдвиг в медиапотреблении. Традиционные текстовые форматы постепенно уступают место визуальным, а онлайн-видео становится одним из ключевых каналов получения новостей. Особенно заметно это в социальных сетях и на платформах коротких видео, где аудитория все чаще впервые узнает о событиях через видеоконтент.

Читайте также Малый бизнес начал бороться за место в ответах нейросетей

Авторы отчета отмечают, что меняется сама модель взаимодействия с новостями. Пользователи все чаще получают не только отдельные материалы, но и готовые ответы, краткие объяснения и пересказы событий через алгоритмические системы и ИИ-интерфейсы.

Дополнительные данные отчета показывают масштаб изменений в медиасреде. Социальные сети и видеоплатформы стали одним из главных способов доступа к новостям. Около 54% пользователей получают информацию через такие каналы, тогда как 51% обращаются напрямую к сайтам и приложениям СМИ. При этом 77% аудитории регулярно смотрят новостное онлайн-видео, что усиливает роль видеоплатформ как важного входа в новостную повестку.

В России похожая тенденция

В России изменение привычек тоже связано с распространением ИИ-инструментов. Согласно исследованию Starlab, ГК Starlink, 35,1% активных пользователей нейросетей заявили, что после знакомства с ИИ стали иначе искать информацию.

Наиболее заметные изменения коснулись поисковых систем. Среди тех, чье поведение изменилось, 26,6% стали реже пользоваться «Яндексом» и Google. Еще 22,6% сократили обращение к обзорам, инструкциям и видеоотзывам, 19,8% стали меньше потреблять контент в социальных сетях, а 15,8% — новости на сайтах СМИ.

Изменение пользовательских привычек постепенно влияет и на компании. Российские бренды начинают воспринимать ответы ИИ-ассистентов как новый канал контакта с аудиторией — наряду с поисковой выдачей и маркетплейсами. Пользователи все чаще обращаются не только к Google и «Яндексу», но и напрямую к нейросетям с вопросами о товарах, услугах и рекомендациях.

Так развивается новое направление — GEO (Generative Engine Optimization), или оптимизация брендов под генеративные системы. Если классическое SEO направлено на продвижение в поисковой выдаче, то GEO связано с тем, как компания представлена в ответах ИИ-моделей. В России рынок пока находится на ранней стадии развития. Бренды только начинают отслеживать свою «ИИ-видимость» — то, насколько часто и в каком контексте они появляются в ответах нейросетей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.