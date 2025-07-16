Более половины россиян (54%) негативно относятся к размещению алкомаркетов в жилых домах, 35% сохраняют нейтральную позицию, а 4% затруднились с ответом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

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По данным исследования, проведенного среди 1600 граждан старше 18 лет, 64% респондентов живут рядом с хотя бы одним алкомаркетом: 18% указали на один магазин, 26% — на два-три, 12% — на четыре-пять, а 8% — на шесть и более.

В городах-миллионниках и населенных пунктах с численностью от 500 тыс. до 1 млн человек чаще всего встречаются два-три алкомаркета (36% и 34% соответственно). В небольших городах (до 100 тыс. человек) и селах 36% и 55% опрошенных заявили, что таких магазинов поблизости нет.

Среди тех, кто живет рядом с шестью и более алкомаркетами, негативное отношение достигает 61%. Жители связывают алкомаркеты с рядом проблем: 27% отмечают повышенный уровень шума, особенно в вечернее время, 24% говорят о снижении безопасности и появлении агрессивных людей, а 21% жалуются на мусор.

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При этом 30% считают, что алкомаркеты не оказывают негативного влияния. Инициативу запрета таких магазинов в жилых домах поддерживают 35% респондентов, еще 26% «скорее поддерживают». Против запрета выступают 20% («скорее не надо запрещать») и 10% («точно не надо»).

Аналитическое агентство Digital Guru по запросу «Ведомостей» изучило обсуждения алкомаркетов в чатах жильцов 299 жилых комплексов Москвы. Из 5,5 млн сообщений доля негатива составила 44%. Наиболее остро проблема стоит в сегменте «комфорт» (45% негативных сообщений) и в новых районах, таких как Троицкий АО (81%) и Южный АО (60%).

В конце июня депутаты Госдумы внесли законопроект, вводящий понятие «алкомаркет» (магазин, где более 50% выручки приходится на алкоголь) и запрещающий их размещение в жилых домах. Такие объекты предлагается размещать в 100 м от жилых домов, школ, детсадов, больниц и спортивных объектов.