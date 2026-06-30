Создание лекарств от заболеваний мозга остается одной из самых сложных и рискованных задач в медицине. Компания Verge Labs пытается ускорить этот процесс с помощью искусственного интеллекта, который анализирует данные о человеческом мозге и выявляет закономерности, способные подсказать новые направления для разработки препаратов.

Alex Shuper, Unsplash

Стартап Verge Labs из Сан-Франциско, ранее работавший под названием Verge Genomics, разрабатывает ИИ-системы для изучения заболеваний мозга и поиска новых лекарств. Компания хочет перейти от простого анализа медицинских данных к моделированию сложных биологических процессов, которые сопровождают развитие болезни, и тем самым сократить число ошибочных решений на ранних этапах разработки.

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Компания заявляет, что ее ИИ-модели обучаются на одной из крупнейших частных коллекций данных о человеческом мозге. Компания рассчитывает, что системы помогут разработчикам раньше оценивать перспективность терапии, выделять группы пациентов, которые с большей вероятностью на нее ответят, и разбираться в биологических причинах различий.

Разработка лекарств остается одним из самых дорогих и рискованных процессов в медицине: многие экспериментальные препараты прекращают тестировать задолго до выхода на рынок. В Verge Labs считают, что часть неудач связана с недостаточно точным выбором биологической мишени или группы пациентов для клинических испытаний.

За десять лет компания собрала базу из более чем 12 тыс. образцов тканей человеческого мозга, полученных от нескольких тысяч пациентов. Каждый образец сопровождается генетическими, молекулярными и клиническими данными, которые позволяют сопоставлять изменения в тканях с течением заболевания.

Система сопоставляет разные типы данных, а не рассматривает каждый показатель изолированно. Модели отслеживают, какие биологические изменения сопровождают развитие заболевания и какие из них могут быть связаны с реакцией пациента на лечение.

«Виртуальная биопсия» мозга

Одной из ключевых разработок Verge Labs стала концепция «виртуальной биопсии» — цифровой модели, которая должна восстанавливать молекулярную картину состояния мозга без забора его тканей. Для этого ИИ будет использовать доступные при жизни пациента данные, включая анализы крови, медицинские изображения и другие клинические показатели.

Если технология покажет достаточную точность, исследователи смогут раньше выделять пациентов, которые с большей вероятностью ответят на конкретную терапию, оценивать возможное развитие заболевания и отсеивать менее перспективные препараты до дорогостоящих клинических испытаний.

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«В течение десяти лет Verge накапливала данные о тканях человека, которых так не хватало нашей области исследований», — сказала соучредитель и генеральный директор Verge Labs Элис Чжан. По ее словам, новые архитектуры ИИ позволяют создавать на их основе модели биологии мозга отдельных пациентов, используя показатели, которые можно получить без прямого исследования тканей органа.

Verge Labs сравнивает свой подход с развитием персонализированной онкологии, где терапию подбирают с учетом молекулярных особенностей конкретной опухоли. Компания рассчитывает перенести похожую логику в исследования неврологических заболеваний, хотя работа с мозгом осложняется ограниченным доступом к его тканям.

Платформа для фармкомпаний

Одновременно со сменой названия и расширением бизнес-модели Verge Labs усилила команду специалистами с опытом работы в Altos Labs, Calico Life Sciences, Flatiron Health и PostEra. Новые сотрудники занялись искусственным интеллектом, вычислительной биологией, развитием продукта и коммерческой стратегией.

Компания также заключила партнерство с китайской Tenacia Biotechnology, которая получит доступ к платформе Verge и данным о человеческих тканях. Партнеры намерены использовать их для поиска потенциальных мишеней при разработке лекарств от заболеваний центральной нервной системы.

Теперь Verge Labs намерена развиваться не только как создатель собственных лекарственных кандидатов, но и как поставщик ИИ-инструментов для фармацевтических компаний. Платформа должна помочь партнерам точнее выбирать биологические мишени, группы пациентов и перспективные направления до начала наиболее дорогих этапов разработки.

Пока Verge Labs сосредоточена на заболеваниях мозга, но в дальнейшем похожие модели можно будет адаптировать и для других областей, включая исследования старения. Однако ближайшая задача компании практичнее — доказать, что цифровые модели действительно помогают выбирать более перспективные препараты и пациентов еще до клинических испытаний.

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