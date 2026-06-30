Стартап Xella Health из Сан-Франциско запустил платформу для персонализированной оценки женского здоровья с помощью искусственного интеллекта. Еще до официального старта к списку ожидания присоединились 15 тыс. потенциальных пользовательниц.

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Интерес к платформе связан не только с развитием ИИ, но и с проблемами традиционной диагностики. Некоторые заболевания, непропорционально часто затрагивающие женщин, годами остаются нераспознанными: результаты отдельных анализов могут не выходить за пределы нормы, хотя симптомы продолжают беспокоить пациентку.

Xella Health строит сервис вокруг объединенного анализа лабораторных показателей и персональных данных о здоровье. Система оценивает вероятность более чем 130 заболеваний и состояний, которые затрагивают женщин или встречаются у них непропорционально часто. Среди них — эндометриоз, болезнь Хашимото, перименопауза и полиэндокринный метаболический овариальный синдром (ПМОС), ранее известный как синдром поликистозных яичников.

Как Xella объединила анализы и ИИ

Компания привлекла $4,7 млн ангельского и предпосевного финансирования. Эти средства Xella направила на развитие платформы, которая должна не только фиксировать отдельные отклонения в анализах, но и искать возможные связи между симптомами и биологическими показателями.

Создатели Xella сравнивают стандартные анализы с проверкой одной лампочки на приборной панели: отдельный показатель может указать на проблему, но не всегда раскрывает связи между разными процессами в организме.

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Xella пытается собрать более цельную картину состояния пациентки, сопоставляя около 100 биомаркеров с медицинской историей, этапом жизни и индивидуальными симптомами. Система анализирует несколько уровней данных, включая генетические показатели, белки, гормоны, особенности образа жизни и сведения, которые сообщает сама пользовательница.

ИИ ищет взаимосвязи между показателями, оценивает вероятность различных состояний и формирует персональный отчет. Затем результаты разбирает врач на телемедицинской консультации: он может рекомендовать дополнительные обследования, направить пациентку к профильному специалисту или обсудить дальнейшие действия. Окончательный диагноз платформа самостоятельно не устанавливает.

Основатели Xella Келли Лакоб, Адриана Дантас и Хесус Чинг ранее работали в Mammoth Biosciences, развивающей молекулярную диагностику и технологии CRISPR. В новом проекте они сосредоточились не на поиске одного универсального показателя, а на одновременном анализе множества биологических сигналов.

Попытка изменить подход к диагностике

В материалах Xella привычное название СПКЯ заменили на новый термин — «полиэндокринный метаболический овариальный синдром», или ПМОС. Однако это изменение инициировала не сама компания. Новое название стало результатом многолетней международной работы врачей, исследователей и пациентских организаций.

В мае 2026 года международная группа экспертов официально приняла название ПМОС вместо СПКЯ. В подготовке решения участвовали более 50 профессиональных и пациентских организаций, а полный переход на новую терминологию планируется завершить к обновлению международных рекомендаций в 2028 году.

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Новый термин должен подчеркнуть, что заболевание затрагивает не только яичники, но также гормональную систему, обмен веществ, репродуктивное и психическое здоровье. Прежнее название критиковали за чрезмерный акцент на «кистах», которые не считаются обязательным признаком синдрома.

Представители Xella называют одной из главных проблем длительный путь к диагнозу при заболеваниях со сложными и неоднозначными симптомами. Особенно заметна эта проблема при эндометриозе: по данным Всемирной организации здравоохранения, от появления первых симптомов до постановки диагноза в среднем проходит от четырех до 12 лет.

Генеральный директор и соучредитель Xella Келли Лакоб заявила, что сильная боль, вздутие живота, проблемы с пищеварением, усталость и ощущение «тумана в голове» нередко остаются без четкого объяснения или воспринимаются отдельно друг от друга.

«Затягивание необходимого лечения приводит к длительным страданиям, хронической боли, повышенному риску бесплодия и ухудшению психического здоровья», — сказала Лакоб.

Соучредитель и операционный директор Xella Адриана Дантас отметила, что данные о женском здоровье традиционно рассматривались разрозненно: отдельно оценивались гормональные показатели, результаты УЗИ и другие исследования, но связи между ними могли оставаться незамеченными.

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